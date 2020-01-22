Экономика
REGNUMЛукашенко: Россия мешает поставкам нефти из Казахстана
Россия не дает согласия на поставки нефти из Казахстана в Белоруссию, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, 21 января передает Sputnik. При этом, по словам президента Белоруссии, Казахстан еще не сообщил о готовности таких поставок.
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Лукашенко заявил, что Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
МонаВиста22 января в 03:13
Президент Белоруссии заявил о преградах в поставках казахстанской нефти со стороны России
Долг.рф23 января в 05:22
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Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
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Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, из-за которого сотруднику МЧС пришлось высоко подпрыгнуть за ключами от машины, является недопустимым.
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