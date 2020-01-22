Экономика

REGNUMREGNUMЛукашенко: Россия мешает поставкам нефти из Казахстана

Россия не дает согласия на поставки нефти из Казахстана в Белоруссию, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, 21 января передает Sputnik. При этом, по словам президента Белоруссии, Казахстан еще не сообщил о готовности таких поставок.
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«Не в нефти дело, а в большой политике»

Коммерсантъ FM22 января в 02:42

Пора вспомнить о телегах. Почему Белоруссия может остаться без бензина

Life.ru22 января в 07:11

Коварный Кремль под видом дружбы выкручивает руки Лукашенко

Свободная Пресса22 января в 05:59

Лукашенко заявил, что Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

МонаВиста22 января в 03:13

Президент Белоруссии заявил о преградах в поставках казахстанской нефти со стороны России

Долг.рф23 января в 05:22

Лукашенко рассказал о планах по закупке нефти в разных странах

РЕН ТВ21 января в 18:29

Лукашенко: Россия мешает поставкам нефти из Казахстана

REGNUM21 января в 17:25
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Здоровье

В Китае вылечили первого человека, больного коронавирусом

В Шанхае вылечили первого пациента, заболевшего из-за коронавируса. Об этом сообщает газета Ведомости.
Пенза-взгляд вчера в 10:19
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 человек

Количество погибших в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции увеличилось до 20, число пострадавших достигло 1 015 человек.
Российская газета 01:47
Политика

Владислав Сурков покинул госслужбу

Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
Интерфакс 00:15
Политика

Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией идет, и речь не только о "нормандском" формате.
Вести.Ru вчера в 21:36
Энергетика

Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
Коммерсантъ вчера в 22:48
Футбол

Автор дубля в игре с «Кельном» Холанд установил 2 рекорда Бундеслиги

Матч 19-го тура чемпионата Германии между дортмундской "Боруссией" и "Кельном" завершился победой первых с разгромным счетом 5:1.
Газета.Ru вчера в 20:28
Кино

Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»

В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.
РИА Новости вчера в 14:34
Музыка

Песня группы «Тату» стала платиновой в Великобритании

iReactor 23 января в 20:49
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже

Столкновение трех автомобилей в Воронеже стало причиной гибели четырех человек и ранения двух, сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.
ТАСС вчера в 23:48
Общество

Как в Москве будут отмечать сразу День студента, Татьянин день и китайский Новый год?

Празднование китайского Нового года стартует 25 января, а закончится в феврале.
BFM.ru вчера в 23:12
Кино

После успеха в России «Холоп» покоряет зрителей в США и Канаде

Показ фильма пройдет с 25 января по 2 февраля в 28 городах США и Канады.
Экономика сегодня 01:41
Футбол

Игнатьев спел «Чёрные глаза» на обряде посвящения в «Рубине»

Soccer.ru 01:46
Кино

Экранизацию Uncharted перенесли на три месяца

Sony Pictures перенесла экранизацию Uncharted на три месяца. Теперь картина выйдет в США 5 марта 2021 года.
Игромания.ру 01:39
Наука

Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса

В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
МедиаПоток 23 января в 10:03
Общество

Канадцы собирают подписи против принца Гарри и Меган Маркл

За шесть дней более 80 тысяч канадцев подписали петицию, требующую от принца Гарри и Меган Маркл самостоятельно оплачивать расходы на охрану.
ТВ Центр 23 января в 02:34
Общество

Житель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус

Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
Коммерсантъ 01:05
Политика

Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Известия вчера в 20:34
Экономика

Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ДНР

Правительство ДНР устанавило новые тарифы на электроэнергию.
КП - Донецк вчера в 06:23
Политика

Пушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что ЦРУ выложило в открытый доступ материал «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в котором назвало Бандеру украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.
RT на русском вчера в 23:54
Фигурное катание

Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию

Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал в парном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золотые медали.
РИА Новости вчера в 15:57
Общество

Экс-глава РКК «Энергия» может опуститься до должности уборщика

В 2019 году Романов опустился до поста первого заместителя гендиректора "Энергии", но теперь он может перейти на должность первого зама генконструктора по испытаниям аппаратов.
Piter.tv вчера в 12:31
Здоровье

В Китае сообщили о 1330 заболевших пневмонией нового типа

Число случаев заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 1330, передает ТАСС 25 января со ссылкой на информационный портал «Ванъи».
Известия 01:07
Политика

«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы

Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Кавказ Пост вчера в 04:23
Футбол

Red Bull не собирается покупать «Спартак»

Известная австрийская компания Red Bull не собирается покупать московский «Спартак», информирует издание Salzburger Nachrichten.
Евро-футбол.ру 01:58
Общество

Суд поддержал мужчину в споре с Альфа-банком из-за отказа открыть счет

Верховный суд отменил решения двух судов в Санкт-Петербурге, отклонивших иск жителя города Константина Шамко против Альфа-банка, который отказался открыть ему счет.
РБК вчера в 15:50
Политика

Мединский и Орешкин назначены помощниками президента

Российская газета вчера в 01:45
Общество

Глава МЧС обвинил губернатора Чувашии в неэтичном поведении

Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, из-за которого сотруднику МЧС пришлось высоко подпрыгнуть за ключами от машины, является недопустимым.
РБК вчера в 08:30
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК вчера в 08:07
Происшествия

Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате

"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Газета.Ru вчера в 12:48
Армия и оружие

В Пентагоне отрицают «перестрелку» военных США и России в Сирии

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что американские и российские военные не вступали в "перестрелку" в Сирии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:53
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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