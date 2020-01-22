Экономика
REGNUMЛукашенко: Россия мешает поставкам нефти из Казахстана
Россия не дает согласия на поставки нефти из Казахстана в Белоруссию, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, 21 января передает Sputnik. При этом, по словам президента Белоруссии, Казахстан еще не сообщил о готовности таких поставок.
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Президент Белоруссии заявил о преградах в поставках казахстанской нефти со стороны России
Долг.рф23 января в 05:22
Лукашенко заявил, что Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
МонаВиста22 января в 03:13
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