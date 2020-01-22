Экономика

REGNUMREGNUMЛукашенко: Россия мешает поставкам нефти из Казахстана

Россия не дает согласия на поставки нефти из Казахстана в Белоруссию, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, 21 января передает Sputnik. При этом, по словам президента Белоруссии, Казахстан еще не сообщил о готовности таких поставок.
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Президент Белоруссии заявил о преградах в поставках казахстанской нефти со стороны России

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REGNUM21 января в 17:25
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Хоккей

Мозякин первым в истории забросил 400 шайб в КХЛ

Капитан магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин стал первым игроком в истории, забросившим 400 шайб в матчах Континентальной хоккейной лиги.
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Зеленский рассказал о «шраме» между Россией и Украиной

Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией.
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Украина разберется в вероломстве защищавших аэропорт Донецка ополченцев

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Банки превращают автокредиты в потребительские

Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.
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Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны

Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир. Ввести программу будет бессменная Мария Киселева.
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Футбол

Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Кельн»

Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле добились крупной победы над "Кельном" в рамках 19-го тура чемпионата Германии.
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В США подтвердили захват российского генерала в Сирии

Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
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Владислав Сурков покинул госслужбу

Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
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Фигуристы Бойкова и Козловский стали чемпионами Европы

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золото чемпионата Европы, который проходит в австрийском Граце.
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Врач больницы в Ухане скончался от вызванной коронавирусом пневмонии

Врач одной из больниц в китайском городе Ухань скончался после заражения новым типом коронавируса, пишет 25 января Paper.
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Происшествия

В Турции при землетрясении погибли 19 и пострадали более 770 человек

При сильном землетрясении в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг погибли по меньшей мере 19 человек и 772 пострадали, передает Anadolu со ссылкой на главу минздрава страны.
РИА Новости вчера в 22:17
Политика

Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
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Политика

В Сети обсуждают принца Чарльза, который не стал жать руку Пенсу

В социальных сетях обсуждают британского принца Чарльза, который не стал жать руку вице-президенту США Майку Пенсу в рамках состоявшегося в Иерусалиме международного форума памяти жертв Холокоста.
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Армия и оружие

В США провели военные учения с участием российских вертолетов «Ми-24»

Учения с участием двух вертолетов российского производства «Ми-24» провели Военно-воздушные силы США, 24 января сообщает Business Insider.
Красная весна вчера в 21:17
Происшествия

ФСБ задержала работавшего на украинские спецслужбы крымчанина

В Крыму задержали местного жителя, выполнявшего задание украинских спецслужб, — мужчина оборудовал схроны с взрывчаткой и боеприпасами.
Известия вчера в 02:49
Общество

Познер поделился взглядом на Россию со стороны

Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
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Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
Коммерсантъ вчера в 22:48
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«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

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Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
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Биатлон

Дениз Херрман победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

Первой к финишу на 6-ом этапе мирового кубка пришла биатлонистка из Германии Дениз Херрман. Она прошла дистанцию за: 41 минуту 33,4 секунды.
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Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
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Украинские военные получили новые БТР с дырками в броне

Армия Украины пополнилась новыми бронетранспортерами БТР-4Е. Однако при осмотре поступившей техники были обнаружены дырки в броне.
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Песков: Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании

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Создательница «Ведьмака» рассказала, что фанатов ждёт во втором сезоне

Шоураннер сериала "Ведьмак" Лорен Шмидт Хиссрих рассказала о том, что зрителей ждёт во втором сезоне.
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Пентагон назвал число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке

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Трамп поднял пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран

Президент США Дональд Трамп подписал указ, увеличивающий пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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