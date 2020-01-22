Россия не дает согласия на поставки нефти из Казахстана в Белоруссию, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, 21 января передает Sputnik. При этом, по словам президента Белоруссии, Казахстан еще не сообщил о готовности таких поставок.

Политика Зеленский объяснил важность диалога с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным необходимо ради возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе.

Происшествия Число погибших при землетрясении в Турции возросло до восьми человек Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до восьми человек, пострадавших более 300, сообщает «РИА Новости» 24 января со ссылкой на заявление властей.

Политика Джонсон еще не решил, ехать ли ему на парад Победы в Москву В Лондоне активно рассматривается возможность визита в Москву на мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники.

Общество Число погибших от коронавируса в Китае возросло до 39 Количество зафиксированных летальных случаев в результате заражения новым типом коронавируса в китайском городе Ухань увеличилось до 39, а число инфицированных составляет 729 человек.

Общество Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.

Политика СМИ узнали о блокировке Кипром новых антироссийских санкций Кипр заблокировал новые санкции, которые ЕС намеревался ввести против крымских чиновников, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.