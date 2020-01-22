Экономика
REGNUMЛукашенко: Россия мешает поставкам нефти из Казахстана
Россия не дает согласия на поставки нефти из Казахстана в Белоруссию, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, 21 января передает Sputnik. При этом, по словам президента Белоруссии, Казахстан еще не сообщил о готовности таких поставок.
Читать в источнике
Оценить1303
Подробнее о событии
Показать все источники
Лукашенко заявил, что Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
МонаВиста22 января в 03:13
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:47, Ашберн
Политика
МИД Турции предложил НАТО оценить совместимость С-400 и F-35
Политика
Лукашенко сообщил о переговорах с США по поставкам нефти
Поиск альтернативных поставок нефти «не блеф» и не способ поднять ставки перед переговорами с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Политика
Зеленский объяснил важность диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным необходимо ради возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе.
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с шестью машинами на севере Москвы
На севере Москвы столкнулись шесть автомобилей, в результате аварии погиб один человек, сообщает в пятницу, 24 января, столичная Госавтоинспекция в своем Twitter.
Авто
РОАД прогнозирует снижение авторынка России в 2020 году
Кино
Актриса Татьяна Чердынцева: Я была ученицей Мессинга
Татьяна Чердынцева родилась в Минске.
Общество
Лукашенко: Беларусь ищет альтернативные поставки нефти
Спрашивали президента и про поставки нефти, подробнее рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о новых ракетах для защиты Москвы
Система противоракетной обороны Москвы проходит глубокую модернизацию, рассказал командир соединения ПРО, генерал-майор Сергей Грабчук в интервью "Красной звезде".
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до восьми человек
Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до восьми человек, пострадавших более 300, сообщает «РИА Новости» 24 января со ссылкой на заявление властей.
Фигурное катание
Фигуристы Бойкова и Козловский стали чемпионами Европы
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золото чемпионата Европы, который проходит в австрийском Граце.
Экономика
Орешкин заявил о высоком уровне неравенства в РФ
Уровень социально-экономического неравенства в РФ постепенно снижается, но все еще сохраняется на недопустимо высоком уровне.
Политика
Джонсон еще не решил, ехать ли ему на парад Победы в Москву
В Лондоне активно рассматривается возможность визита в Москву на мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники.
Финансы
Фондовые торги в США завершились в минусе из-за коронавируса
Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы закрылись вчера преимущественно в минусе.
Общество
Число погибших от коронавируса в Китае возросло до 39
Количество зафиксированных летальных случаев в результате заражения новым типом коронавируса в китайском городе Ухань увеличилось до 39, а число инфицированных составляет 729 человек.
Общество
Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Происшествия
В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
Кино
В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева
Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
Политика
СМИ узнали о блокировке Кипром новых антироссийских санкций
Кипр заблокировал новые санкции, которые ЕС намеревался ввести против крымских чиновников, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Происшествия
В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода
Один человек пострадал при обрушении кровли вагоноремонтного завода в кузбасском городе Прокопьевске.
Шоу-бизнес
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Наука
В Ираке раскрыли десять наскальных ассирийских рельефов
Археологи раскрыли в иракском Курдистане десять монументальных наскальных рельефов с изображениями ассирийских богов и царя Саргона II (722/720–705 гг. до н.э.). Ассирийские наскальные рельефы – очень редкие памятники: последнее подобное изображение было открыто в 1973 году (стела Мила-Мерги The_Relief_of_Tiglath-Pileser_III_at_Mila_Mergi_revisited), а до этого – ещё в 1845-м.
Наука
Решение проблемы вагонетки зависит от того, в какой культуре сформировалась личность
В целом 81 процент опрошенных склонялись к тому, чтобы переключить стрелку и направить вагонетку по тому пути, на котором лежит один человек.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера
ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Наука