Политика
ВедомостиЛукашенко: Россия намекает на объединение с Белоруссией
Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, заверил Лукашенко: «Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях». «Ведомости» отправили запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
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Музыка
Юрий Антонов перенес юбилейный концерт по состоянию здоровья
Космос
Мимо Земли пролетел астероид с собственным спутником
В конце января мимо Земли пролетел необычный астероид, обладающий собственным спутником.
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Футбол
«Решения Карреры не нравились многим». Маурисио — о конфликтах в «Спартаке» и жизни в Малайзии
Моя аренда в «Спартак» закончилась. Пришлось вернуться в "Лацио", где я провел еще год, но совсем не играл.
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар со стороны "враждебных объектов" в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
Экономика
«Газпром» назвал крупнейших должников за газ в России
Московская область лидирует по количеству должников за газ среди регионов, а по сумме долга — на первом месте Тверская область, следует из данных компании "Газпром межрегионгаз".
Культура
Руководство французской киноакадемии ушло в отставку из-за критики
Руководство французской киноакадемии, учредителя премии "Сезар", в полном составе уходит в отставку, передает агентство Франс Пресс.
Экономика
Задолженность по зарплате в России увеличилась на 6,5%
По сравнению с 1 января 2020 года задолженность увеличилась на 137,1 млн рублей или на 6,5%. Большая часть средств, по данным Росстата, не выплачена из-за отсутствия средств в организациях.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, какие слова произнес госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Армия и оружие
Рассекречены архивные документы об освобождении Будапешта
Министерство обороны опубликовало архивные документы об освобождении Будапешта от фашистов, сообщает «РИА Новости».
Кино
Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена
На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
Интернет
Новое обновление Telegram делает его приложением для знакомств
Команда Telegram не зря выпустила это обновление именно в День Святого Валентина, потому что теперь в приложении можно знакомиться с людьми поблизости.
Политика
Путин и Зеленский обсудили подготовку встречи в нормандском формате
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский по телефону обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки».
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
Политика
Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал, но в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум - международное соглашение о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Политика
Губернатор Калужской области ушел в отставку
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Происшествия
В результате ДТП в Тамбовской области погибли пять человек
В результате столкновения грузовой «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек.
Общество
Ургант высмеял устроившую истерику в такси фитнес-тренера
Политика
Внук Назарбаева попросил политическое убежище в Британии
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, который пытался покончить с собой в Лондоне, попросил у Великобритании политическое убежище.
Наука
Гены «призрачного» человека обнаружили в ДНК западных африканцев
Генетики из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Шрирам Шанкарараман и Арун Дурвасула нашли признаки скрещивания с «призрачным» человеком в геноме западных африканцев, сообщают «Известия».
Футбол
Появилось первое фото Кокорина в форме «Сочи»
Кажется, эпопея с переходом Александра Кокорина из "Зенита" в "Сочи" окончательно завершена.
Здоровье
Диетолог назвала продукты для восполнения дефицита витамина D
Врач-диетолог Нурия Дианова в своем интервью изданию «Москва24» рассказала, как посредством правильного рациона восполнить дефицит витамина D. Его даже этой теплой зимой большинству людей все же не хватает, так как недостаток солнечного света все равно ощутим.
Общество
Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн
Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).