Политика

ВедомостиВедомостиЛукашенко: Россия намекает на объединение с Белоруссией

Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, заверил Лукашенко: «Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях». «Ведомости» отправили запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
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