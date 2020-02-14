Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, заверил Лукашенко: «Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях». «Ведомости» отправили запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Лукашенко: Россия намекает на объединение с Белоруссией

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