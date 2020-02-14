Политика
Газета.RuЛукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА. Лукашенко считает, что ни белорусские, ни российские граждане не захотят пойти по этому пути.
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Политика
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос: намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Политика
Лавров встретился с Помпео в Мюнхене
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели краткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в общественном месте
Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в общественном месте Модель Эшли Грэм показала, как кормит новорожденного сына грудью.
Здоровье
Онищенко заявил, что в России нет эпидемии ВИЧ
Ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в России ниже эпидемического порога, считает депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Сочи» в товарищеском матче
Клубы Российской Премьер-Лиги «Ахмат» и «Сочи» провели товарищеский матч в Турции на поле отеля «Макс Роял».
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Интернет
Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов
В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.
Баскетбол
«Зенит» обыграл «Парму» в первом матче после увольнения Пласы
Баскетболисты петербургского "Зенита" обыграли на выезде пермскую "Парму" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, который стал для команды первым после отставки главного тренера Жоана Пласы.
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Армия и оружие
В Алеппо сбили сирийский вертолет
Боевики сбили сирийский военный вертолет в провинции Алеппо, сообщает ТАСС.
Происшествия
Суд арестовал мать, оставившую ребенка в метро в Москве
Общество
В России могут провести «гаражную амнистию»
В Росреестре рассчитывают, что в целом документ позволит облегчить жизнь 4,5 млн автовладельцев Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
Общество
Сын замглавы Генштаба Арсланова заявил о вымогательстве 150 млн рублей
Сын замглавы Генштаба Халила Арсланова Арслан подал заявление в СК, ФСБ и Генпрокуратуру, сообщив о вымогательстве 150 млн рублей.
Кино
В российский прокат вышел фильм «Лед-2»
14 февраля в России на больших экранах вышел фильм «Лед-2».
Политика
Путин уволил губернатора Калужской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
Происшествия
Следствие предъявило обвинения четырём сотрудникам ФНС России
Заместителю начальника инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по Сергиеву Посаду, начальнику отдела выездных проверок и двум инспекторам предъявлены обвинения в совершении преступлений, сообщили 14 февраля в пресс-службе Следственного комитета России.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Гаджеты
Xiaomi предлагает целый компьютер-моноблок по цене смартфона
Общество
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Специалисты начали сборку фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
Общество
В работе сервисов «Яндекс.Еда» и Delivery Club произошел сбой
У пользователей сервисов доставки еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» возникли проблемы с доступом к ним.
Общество
МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей
Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
В Mercedes показали новую машину
Пресс-служба Mercedes опубликовала компьютерные изображения новой машины – Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance, с которой команда рассчитывает продолжить серию успехов и побороться за титул.
Политика
Путин отказался вводить в России понятия «родитель №1» и «родитель №2»
Биатлон
IBU открыл новое допинговое дело против Устюгова
Международный союз биатлонистов (IBU) открыл новое допинговое дело в отношении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова.