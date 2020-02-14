Политика

ВедомостиВедомостиЛукашенко: Россия намекает на объединение с Белоруссией

После переговоров Путина и Лукашенко в Сочи 7 февраля замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак сообщил, что Россия не сможет предоставить Белоруссии скидки на нефть, поскольку для этого в России пришлось бы ввести государственное регулирование нефтяного рынка.
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Лукашенко заявил о намеках руководства России на присоединение Белоруссии

РБК06:21

Лукашенко заявил о «намёках» России на присоединение Белоруссии

RT на русском06:07

Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ

Интерфакс04:56

Президент Белоруссии пообещал продолжить закупать нефть за пределами России

Коммерсантъ06:45

Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии

РИА Новости05:30

Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии

Газета.Ru05:13

Лукашенко рассказал о намеках властей России на присоединение Белоруссии

ТАСС05:56
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В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском 12 февраля в 22:00
Общество

Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС

Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Известия 06:50
Общество

В России начали сборку первого серийного Ил-114-300

Специалисты начали сборку фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
РИА Новости 01:28
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Вести.Ru вчера в 09:59
Политика

Губернатор Калужской области ушел в отставку

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Известия вчера в 17:02
Политика

Лукашенко нашел обоснование для скидки на российский газ

Белоруссия считает целесообразными поставки российского газа по более низкой цене в регионы Белоруссии, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает «БелТА».
Rambler News Service 07:05
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Square Enix опубликовала вступительный ролик ремейка Final Fantasy VII.
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Найден способ получать обновления Windows 7 бесплатно

В настоящий момент официальная поддержка Microsoft не распространяется на операционную систему Windows 7. Поставка обновлений требует большого объема ресурсов и времени, которые было решено перенаправить в более новые аналоги.
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REGNUM 01:22
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Идлибе и коронавирус

По словам Пескова, президент и члены Совбеза обсудили напряженную обстановку в сирийской провинции Идлиб, которая вызвана активностью террористов, находящихся в регионе.
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Происшествия

Роспотребнадзор посчитал сбежавших из-под карантина в Петербурге

Петербургскую инфекционную больницу Боткина покинули всего четыре пациента, которых изолировали с подозрением на коронавирус Covid-19, двоих убедили вернуться на карантин, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
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Кремль отреагировал на угрозы российскому послу в Турции

В Кремле выразили уверенность, что Турция примет все меры для безопасности сотрудников посольства и всех до одного россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена

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По словам Виктории, мужчин было трое. Сначала они ее избили, а затем изнасиловали. Что было дальше не помнит – потеряла сознание.
Что происходит 04:55
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Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
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Шоу-бизнес

Собчак выложила фото с голой грудью

Фотография размещена в Instagram. На снимке, помимо самой Собчак (в центре), присутствуют еще две блондинки.
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В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).
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Политика

Офис Зеленского обратится в суд из-за сообщений о встрече с Патрушевым

Офис президента Украины Владимира Зеленского обратится в суд по поводу сообщений о встрече украинского лидера с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане.
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Похудевшая на 45 кг певица Адель стала похожа на Анджелину Джоли

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Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
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Мать брошенного у метро в Москве младенца объяснила свой поступок

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