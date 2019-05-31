Экономика
РИА НовостиЛукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Читать в источнике
Оценить1260
Подробнее о событии
Показать все источники
Лукашенко: Белоруссия намерена закупать у России 30–40% потребностей рынка нефти
Коммерсантъвчера в 06:48
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 18:13, Ашберн
Происшествия
Микроавтобус изменился до неузнаваемости после ДТП перед Долинском
В ночном ДТП перед Долинском поучаствовали микроавтобус и грузовик.
Политика
Предшественник Чайки на посту полпреда получил пост в Минобороны
Ранее глава государства назначил на должность генерального прокурора бывшего замглавы Следственного комитета РФ Игоря Краснова, а освободивший этот пост Юрий Чайка стал полпредом президента на Северном Кавказе, сообщает агентство Nation News.
Технологии
Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак
«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Общество
Программу Малахова сняли с эфира
Шоу-бизнес
В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов
В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов – сын Раисы Рязановой и Юрия Перова. Заслуженному артисту России был 51 год.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Политика
Врио главы Росздравнадзора назначен Дмитрий Пархоменко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко на должность временно исполняющего обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Политика
Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении
Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров и София Ротару спели на юбилее Этери Карапетян
Список звездных гостей, авторское меню, выступления самых дорогих артистов — на день рождения любимой жены бизнесмен не поскупился.
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,8 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 61,8 рубля.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Армия и оружие
Три ракеты упали около посольства США в Багдаде
Три ракеты упали в дипломатической «зеленой зоне» в Багдаде.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Бернли» в матче АПЛ
В очередном матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" проиграл "Бернли".
Единоборства
АСА: арест Александра Емельяненко не повлияет на его бой с Исмаиловым
Общество
Танкер с норвежской нефтью для Белоруссии задержался
Танкер с 80 тысячами тонн норвежской нефти для Белоруссии задерживается из-за непогоды. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».
Музыка
Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»
Происшествия
На Украине возбудили дело из-за драки депутата Рады с посетителем кафе
Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка возбудил дело из-за драки депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Кивы с посетителем ресторана в Киеве.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Политика
Британский парламент одобрил законопроект о Brexit
В Великобритании парламент принял решение по законопроекту о выходе страны из состава ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Гаджеты
В России начались продажи смартфона Huawei Y6s
Смартфон HUAWEI Y6s представлен в России в двух цветах: сияющем черном и светло-лиловом. Продажи стартуют c 24 января по цене 9 999 рублей.
Фигурное катание
Орсер: Если бы не ботинок, Медведева была бы на чемпионате Европы
Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер поделился мнением по поводу перспектив Евгении Медведевой, если бы у фигуристки не сломался ботинок на чемпионате России в Красноярске.
Шоу-бизнес
Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на участнице шоу «Голос»
37-летняя певица Анна Седокова воспитывает троих детей. Младшего – Гектора – она родила от бизнесмена Артема Комарова.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Финансы
Внешний долг России в 2019 году увеличился почти на 6%
В 2019 году внешний долг России увеличился на 5,9% и составил $481,5 млрд, следует из данных Центробанка.
Политика
Зеленский заявил о готовности прекратить войну в Донбассе «завтра»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву пока не удалось прекратить боевые действия в Донбассе, однако уверен, что война может закончиться «завтра», если этого захотят все стороны.
Кино
Россияне остались без зарубежных фильмов на майские праздники
В России на длинных майских праздниках, которые пройдут с 1 по 5 и с 9 по 11 мая включительно, в кинотеатрах будут показывать лишь российские картины.