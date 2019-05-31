Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Лукашенко заявил о намерении поставлять из России не более 40% нефти

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Лукашенко: Белоруссия намерена закупать у России 30–40% потребностей рынка нефти

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Лукашенко заявил об отказе России разрешить поставки нефти из Казахстана

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Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

РИА Новостивчера в 06:07
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 18:13, Ашберн
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Микроавтобус изменился до неузнаваемости после ДТП перед Долинском

В ночном ДТП перед Долинском поучаствовали микроавтобус и грузовик.
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Предшественник Чайки на посту полпреда получил пост в Минобороны

Ранее глава государства назначил на должность генерального прокурора бывшего замглавы Следственного комитета РФ Игоря Краснова, а освободивший этот пост Юрий Чайка стал полпредом президента на Северном Кавказе, сообщает агентство Nation News.
URA.Ru 05:24
Технологии

Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак

«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
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Программу Малахова сняли с эфира

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В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов – сын Раисы Рязановой и Юрия Перова. Заслуженному артисту России был 51 год.
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Экс-министр Абызов заявил, что у него в СИЗО начался невроз

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия 16:52
Политика

Врио главы Росздравнадзора назначен Дмитрий Пархоменко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко на должность временно исполняющего обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении

Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
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Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,8 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 61,8 рубля.
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Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru 01:52
Армия и оружие

Три ракеты упали около посольства США в Багдаде

Три ракеты упали в дипломатической «зеленой зоне» в Багдаде.
Политика Сегодня 20 января в 16:41
Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Бернли» в матче АПЛ

В очередном матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" проиграл "Бернли".
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АСА: арест Александра Емельяненко не повлияет на его бой с Исмаиловым

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Танкер с норвежской нефтью для Белоруссии задержался

Танкер с 80 тысячами тонн норвежской нефти для Белоруссии задерживается из-за непогоды. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».
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Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»

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На Украине возбудили дело из-за драки депутата Рады с посетителем кафе

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка возбудил дело из-за драки депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Кивы с посетителем ресторана в Киеве.
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Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
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Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
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Британский парламент одобрил законопроект о Brexit

В Великобритании парламент принял решение по законопроекту о выходе страны из состава ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В России начались продажи смартфона Huawei Y6s

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Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер поделился мнением по поводу перспектив Евгении Медведевой, если бы у фигуристки не сломался ботинок на чемпионате России в Красноярске.
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37-летняя певица Анна Седокова воспитывает троих детей. Младшего – Гектора – она родила от бизнесмена Артема Комарова.
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Внешний долг России в 2019 году увеличился почти на 6%

В 2019 году внешний долг России увеличился на 5,9% и составил $481,5 млрд, следует из данных Центробанка.
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Зеленский заявил о готовности прекратить войну в Донбассе «завтра»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву пока не удалось прекратить боевые действия в Донбассе, однако уверен, что война может закончиться «завтра», если этого захотят все стороны.
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Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

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Россияне остались без зарубежных фильмов на майские праздники

В России на длинных майских праздниках, которые пройдут с 1 по 5 и с 9 по 11 мая включительно, в кинотеатрах будут показывать лишь российские картины.
Петербургский дневник 14:17
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