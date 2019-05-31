Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

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