Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Политика Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.

Общество За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.

Политика Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову.

Энергетика Белоруссия возобновила экспорт нефти Глава "Белнефтехима" Андрей Рыбаков сообщил, что Минск отменил приостановку экспорта нефтепродуктов, которая ранее была введена из-за временного прекращения поставок из России.

Происшествия В Охотском море загорелся траулер Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.

Общество Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.

Здоровье Врач назвал признаки возможной смерти из-за отрыва тромба Нередко причиной оторвавшегося тромба у девушек является варикозное расширение вен таза или нижних конечностей, а у молодых мужчин – мерцательная аритмия.

Кино Машины для супергероев из вселенной Marvel Особенно учитывая, что персонаж является супергероем в фильмах, а играющий его актер — суперзвездой в реальности.