Экономика
РИА НовостиЛукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
Гаджеты
Apple хочет выпустить поскорее новый iPhone 9
Экономика
На Украине насчитали 11,3 млн пенсионеров
По состоянию на 1 января 2020 года на Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.
Армия и оружие
Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара
Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Политика
Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России.
Хоккей
Лидеры «Чикаго» Кит и Тэйвз подрались на тренировке
Игроки клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Данкан Кит и Джонатан Тэйвз подрались на тренировке, сообщают североамериканские журналисты.
Авто
Toyota отзывает 3,4 млн машин из-за проблем с подушками безопасности
Политика
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко
Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову.
Энергетика
Белоруссия возобновила экспорт нефти
Глава "Белнефтехима" Андрей Рыбаков сообщил, что Минск отменил приостановку экспорта нефтепродуктов, которая ранее была введена из-за временного прекращения поставок из России.
Технологии
МТС установила станцию сотовой связи в Антарктиде
Политика
Генсек ООН предложил Совбезу поддержать итоги саммита по Ливии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Совет безопасности поддержать итоги международной конференции по Ливии, которая прошла накануне в Берлине.
Экономика
Минэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин
С идеей продавать «красивые» госномера через аукционы в Минэкономразвития выступили в ноябре 2018 года.
Футбол
Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер
Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Экономика
Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Здоровье
Врач назвал признаки возможной смерти из-за отрыва тромба
Нередко причиной оторвавшегося тромба у девушек является варикозное расширение вен таза или нижних конечностей, а у молодых мужчин – мерцательная аритмия.
Кино
Дмитрий Харатьян отмечает 60-летний юбилей
Народный артист России Дмитрий Харатьян сегодня отмечает юбилей — 60 лет.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Кино
Машины для супергероев из вселенной Marvel
Особенно учитывая, что персонаж является супергероем в фильмах, а играющий его актер — суперзвездой в реальности.
Политика
Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
Происшествия
Новый тип коронавируса в Китае дошел до соседней с Благовещенском провинции
Новый тип коронавируса дошел до провинции Хэйлунцзян.
Футбол
Соболев: «Не будет интервью, интервью закончились»
Напомним, СМИ сообщали о том, что Соболев вел переговоры с ЦСКА.
Шоу-бизнес
Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения
Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.
Космос
Разработчик «Сармата» создает многоразовую космическую ракету
Общество
Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров
"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", - уточнил он.
Шоу-бизнес
Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера
Американская 52-летняя актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса, сообщает Super.ru.