Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

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Политика Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.