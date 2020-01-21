Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Пора вспомнить о телегах. Почему Белоруссия может остаться без бензина

Life.ru07:11

Лукашенко: Россия мешает поставкам нефти из Казахстана

REGNUMвчера в 17:25

Белоруссия будет стремиться закупать в России 30-40% от необходимых объемов нефти

ТАССвчера в 06:37

Лукашенко: Белоруссия намерена закупать у России 30–40% потребностей рынка нефти

Коммерсантъвчера в 06:48

Лукашенко заявил о намерении поставлять из России не более 40% нефти

RT на русскомвчера в 06:19

Лукашенко заявил об отказе России разрешить поставки нефти из Казахстана

РБКвчера в 06:03

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

РИА Новостивчера в 06:07
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Политика

Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике

По решению Думы вместо Левина руководителем комитета Госдумы по информационной политике, информационных технологий и связи стал депутат "Единой России" Александр Хинштейн.
Интерфакс 07:50
Общество

Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована

BFM.ru 07:49
Происшествия

Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
РБК 08:42
Общество

Путин призвал бедные семьи написать заявления на детские пособия

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике Ярослав Нилов в эфире НСН призвал не обращать внимания на критиков мер поддержки российских семей.
Национальная служба новостей 06:21
Политика

Президентом Греции впервые избрана женщина

РЕН ТВ 04:15
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр 20 января в 05:44
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru 08:11
Политика

Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

РИА Новости 08:35
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков в районе подконтрольного ополченцам населенного пункта Сокольники у линии соприкосновения в Донбассе, заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
РИА Новости 07:35
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Политика

Путин потребовал пересмотреть структуру потребительской корзины

Структура потребительской корзины в России нуждается в пересмотре, утверждает президент России Владимир Путин.
Московский Комсомолец 05:48
Спорт

Ласицкене: Рассматриваю вариант подачи в суд на ВФЛА

Нева Спорт 08:16
Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
RT на русском 02:26
Фигурное катание

Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском Граце

Первые медали чемпионата Европы будут разыграны в четверг.
Эхо Москвы 20 января в 00:05
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
Хоккей

Артемий Панарин пропустит Матч звёзд НХЛ

Причиной пропуска Матча звёзд стала травма Панарина. Он уже пропустил встречу против «Айлендерс» (2:4) из-за повреждения верхней части тела.
News.ru 04:19
Гаджеты

В Сети опубликовали фото приставки Xbox Series X

В Сети опубликовали снимки новой игровой приставки Xbox Series X, которая будет официально представлена в нынешнем году.
Rusargument 03:54
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
РБК вчера в 13:45
Политика

МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков

Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
Известия вчера в 07:11
Футбол

Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Петербургский "Зенит" договорился с клубом "Сочи" об аренде футболиста Александра Кокорина, сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
РИА Новости 06:16
Политика

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Коммерсантъ 03:32
Политика

Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
ФАН вчера в 13:55
Общество

В Освенциме не приняли экспозицию музея Победы и центра «Холокост»

Государственный музей "Аушвиц-Биркенау" в Польше отказался принимать временную экспозицию музея Победы и центра "Холокост" к 75-летию освобождения Освенцима солдатами Красной армии, сообщил представитель центра Леонид Терушкин.
РИА Новости 06:42
Общество

Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
Газета.Ru 01:33
Происшествия

В Якутии задержали четырех сторонников шамана Габышева

В Якутии полицейские задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, сам шаман закрылся в доме, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
Интерфакс 04:09
Общество

Врачи назвали привычки, провоцирующие развитие рака

Исследования демонстрируют связь между низким уровнем гормона сна с увеличенным риском развития онкологии.
RuNews24.ru вчера в 03:47
Политика

Госдума в четверг обсудит законопроект о поправке в Конституцию

Госдума на пленарном заседании в четверг, 23 января, обсудит в первом чтении президентский законопроект о поправке в конституцию, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
РИА Новости 08:23
Общество

Максим Акимов может возглавить «Почту России»

Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России".
Газета.Ru 04:23
Политика

Бывший полпред в СКФО назначен заместителем главкома сухопутных войск

Александр Матовников, ранее занимавший пост полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, назначен заместителем главкома сухопутными войсками.
Накануне.Ru 05:14
Армия и оружие

Американские военные поставили России негласный ультиматум по Сирии

Avia.pro вчера в 19:02
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