Экономика

Вести ПК в ВоронежеВести ПК в ВоронежеЛукашенко заявил, что Россия не дает Белоруссии нефть из Казахстана

Российская федерация не пустила в Белоруссию казахскую нефть, заявил глава республики Александр Лукашенко. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на БЕЛТА, президент Белоруссии призвал заняться диверсификацией и назвал странной ситуацию, когда один союзник не дает покупать «черное золото» у другого.
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
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«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
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СМИ: «Динамо» согласовало трансфер Комличенко за €3,5 млн

RT на русском 14:43
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Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

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Радий Хабиров раскритиковал хвалебные доклады врачей

Сегодня в стенах центра прошел выездной «Здравчас». Перед ним Радию Хабирову провели экскурсию по зданию.
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Минфин Украины озвучил шокирующие суммы выплат по долгам в 2020 году

Министерство финансов Украины предоставило отчет, в котором говорится, что Украина в течение 2020 года должна выплатить 400,7 млрд. гривен долга.
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Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

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Lenta.ru 11:50
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Коалиция США приостановила операции в Ираке

Антитеррористическая коалиция под руководством Соединенных Штатов «в основном» приостановила операции в Ираке, сосредоточившись на защите самой себя.
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Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
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Промышленный рост в России в 2019 году замедлился

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В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

ТАСС 03:43
Армия и оружие

Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе

Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
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В Севастополе семь студентов попали в больницу с возможным отравлением

Возможное отравление продуктами стало причиной госпитализации семи студентов Севастопольского госуниверситета, сообщили РИА Новости в четверг в экстренных службах региона.
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Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС

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Компания Cruise, принадлежащая General Motors, представила беспилотный шаттл Origin.
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