Экономика
РИА НовостиЛукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Шоу-бизнес
Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах
Политика
Андрей Белоусов стал первым вице-премьером
Первым вице-премьером назначили помощника президента Андрея Белоусова, у которого ранее уже был опыт работы в правительстве на посту министра экономического развития.
Шоу-бизнес
Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера
Американская 52-летняя актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса, сообщает Super.ru.
Политика
«Новая газета»: митинг против проекта конституционной реформы отменен
Заявка на проведение 1 февраля акции против внесения изменений в Конституцию отозвана из мэрии Москвы и митинг не состоится, сообщает «Новая газета».
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Общество
Жертвами урагана «Глория» в Испании стали уже несколько человек
Как сообщает Би-би-си, жертвами стихийного бедствия стали трое мужчин и одна женщина в разных провинциях на севере и востоке страны.
Футбол
Кокорин сделал хет-трик в первом контрольном матче «Зенита»
Нападающий Александр Кокорин стал автором первого гола и первого хет-трика "Зенита" в нынешнее межсезонье на сборе в Катаре.
Политика
Соловьев положительно оценил состав нового правительства
Россия получила новое и «очень профессиональное» правительство, заявил журналист Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 1».
Шоу-бизнес
Сиделка рассказала о пропаже из клиники Анастасии Заворотнюк
Сиделка из подмосковного реабилитационного центра, расположенного на Рублевке рассказала СМИ о «пропаже» борющейся с раком головного мозга актрисы Анастасии Заворотнюк.
Происшествия
Фигуранту «лондонского списка» Каковкину смягчили приговор
Каковкин стал первым бизнесменом из списка Титова, который вернулся в Россию. Это произошло в феврале 2018 года.
Армия и оружие
Главком ВМФ назвал первый корабль с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Первым кораблем, который оснастят новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.
Кино
Брэд Питт назвал странное прозвище, которое ему дал Ди Каприо
Голливудская знаменитость и любимец женщин заметил, что это прозвище его немного смущает, но он уже смирился.
Футбол
Гол Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед»
В составе горожан голом отметился Серхио Агуэро (73-я минута).
Футбол
«Химки» могут стать коммерческим предприятием
По словам члена наблюдательного совета подмосковной команды, в случае благоприятного исхода переговоров «Химки» станут коммерческим предприятием.
Политика
В сенате США начались слушания по импичменту Трампу
Слушания по импичменту президенту США Дональду Трампу начались во вторник в сенате США.
Здоровье
В России зарегистрирован низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
Сообщается, что с 13 по 19 января, в общем, по всей стране также фиксируется низкий уровень заболеваемости в соотношении с недельными эпидпорогами.
Транспорт
Финляндия интересуется созданием ВСМ между Москвой и Хельсинки
Финские власти заявили, что хотят создать высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) между Хельсинки и Москвой, сообщает пресс-служба ООО «РЖД».
Политика
Дмитрий Медведев отписался от правительства в Instagram
Из подписок Медведева в Instagram после отставки исчез аккаунт правительства.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Армия и оружие
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю
В понедельник, 20 января, в Донецке был убит заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Кривуля (позывной Грин), сообщил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Политика
Главой Минкомсвязи РФ назначен Максут Шадаев
Максут Шадаев назначен министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Футбол
Головин выйдет в основе «Монако» на матч Кубка Франции
Российский полузащитник Александр Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
Политика
Украина открыто высказывается против разведения сил на Донбассе
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, так как это якобы «противоречит сути Минских соглашений и приведет к замораживанию конфликта».
Экономика
Аналитики назвали главные котировки во вторник
В этом году аналитики понизили прогноз по ценным бумагам IBM с «лучше рынка» до «наравне с рынком», что негативно сказалось на котировках, сообщает РБК.
Игры
Новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля
Сразу несколько источников Японии сообщили, что новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля, хотя изначально были данные что это случится в конце 2019 года.