Экономика
Вести ПК в ВоронежеЛукашенко заявил, что Россия не дает Белоруссии нефть из Казахстана
Российская федерация не пустила в Белоруссию казахскую нефть, заявил глава республики Александр Лукашенко. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на БЕЛТА, президент Белоруссии призвал заняться диверсификацией и назвал странной ситуацию, когда один союзник не дает покупать «черное золото» у другого.
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Белоруссия будет стремиться закупать в России 30-40% от необходимых объемов нефти
ТАСС21 января в 06:37
Лукашенко: Белоруссия намерена закупать у России 30–40% потребностей рынка нефти
Коммерсантъ21 января в 06:48
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В Китае вылечили первого больного коронавирусом
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Мощный взрыв прогремел утром 24 января в одном из зданий в Хьюстоне (штат Техас, США).
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Нападающий чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко готовится перейти в московское «Динамо».
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Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.