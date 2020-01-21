Российская федерация не пустила в Белоруссию казахскую нефть, заявил глава республики Александр Лукашенко. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на БЕЛТА, президент Белоруссии призвал заняться диверсификацией и назвал странной ситуацию, когда один союзник не дает покупать «черное золото» у другого.

Лукашенко заявил, что Россия не дает Белоруссии нефть из Казахстана

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