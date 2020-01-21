Экономика
РИА НовостиЛукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Белоруссия будет стремиться закупать в России 30-40% от необходимых объемов нефти
ТАСС21 января в 06:37
Лукашенко: Белоруссия намерена закупать у России 30–40% потребностей рынка нефти
Коммерсантъ21 января в 06:48
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Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 98 рыбаков, ещё около 90 ждут помощи, сообщили в среду РИА Новости в центре кризисных ситуаций регионального главка МЧС.
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Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Политика
Дуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
Экономика
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Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
Происшествия
В Севастополе семь студентов попали в больницу с возможным отравлением
Возможное отравление продуктами стало причиной госпитализации семи студентов Севастопольского госуниверситета, сообщили РИА Новости в четверг в экстренных службах региона.
Происшествия
В школе в Уфе 12-летняя девочка ударила ножом свою двоюродную сестру
Отцы девочек, родные братья, не могут поделить жильё, видимо, всё это отразилось на отношениях сестёр, сказал собеседник агентства.
Здоровье
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Всемирная организация здравоохранения проведет в среду экстренное заседание из-за коронавируса, обнаруженного в Китае.
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Теннис
Даниил Медведев победил во втором круге Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев попал в третий круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Игры
Компания Valve сообщила о готовности Half-Life: Alyx
Долгожданная компьютерная игра Half-Life: Alyx практически готова, заявила компания Valve 23 января через аккаунт на сайте Reddit.
Финансы
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 млрд рублей
Неизвестный инвестор купил облигации Министерства финансов России на 58 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Политика
Вероника Скворцова стала главой ФМБА
Происшествия
В центре Курска горит кафе «Мимино»
Сообщение о пожаре в кафе «Мимино» на Красной площади, 7 поступило в 17:05.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Баскетбол
ЦСКА победил «Валенсию», «Зенит» обыграл «Олимпиакос»
ЦСКА на своем паркете в матче Евролиги обыграл «Валенсию» (81:70). Для армейцев это четвертая победа подряд в турнире.
Политика
Зеленский отказался посетить форум по Холокосту в Израиле
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Израиль отказался посетить Всемирный форум памяти жертв Холокоста.
Политика
Лавров заплакал на церемонии в Израиле
Общество
Адвокат комика Долгополова подтвердил его отъезд из России
Комик Александр Долгополов действительно покинул Россию, подтвердил его адвокат Леонид Соловьев.
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Футбол
«Ювентус» выбил «Рому» из Кубка Италии
Матч ¼ финала Кубка Италии «Ювентус» – «Рома» завершился победой чемпион страны со счетом 3:1. В составе победителей по голу забили Криштиану Роналду, Родриго Бентанкур и Леонардо Бонуччи.
Игры
На сайте Sony у эксклюзивов PS4 начали пропадать значки «Эксклюзива»
Армия и оружие
В минобороны Украины рассказали, почему военнослужащие бегут из армии
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, почему украинские военные уходят из армии. По его словам, на этом есть две причины.