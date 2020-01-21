Экономика
РИА НовостиЛукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Белоруссия будет стремиться закупать в России 30-40% от необходимых объемов нефти
ТАСС21 января в 06:37
Лукашенко: Белоруссия намерена закупать у России 30–40% потребностей рынка нефти
Коммерсантъ21 января в 06:48
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Поиск альтернативных поставок нефти «не блеф» и не способ поднять ставки перед переговорами с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
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Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 14
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что принял правильное решение, не поехав в Иерусалим на Всемирный форум памяти холокоста.
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В Хьюстоне прогремел мощный взрыв
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