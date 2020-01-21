Экономика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Россия не разрешает Белоруссии ввозить нефть из Казахстана. Это мешает республике диверсифицировать импорт топлива и снизить зависимость от российских поставок, пожаловался президент Александр Лукашенко. Минску придется искать других поставщиков топлива.
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:37, Ашберн
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