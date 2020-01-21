Экономика
РИА НовостиЛукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Лукашенко: Белоруссия намерена закупать у России 30–40% потребностей рынка нефти
Коммерсантъвчера в 06:48
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Происшествия
Губернатор Ставропольского края попал в аварию
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в среду, 22 января, сообщил, что попал в ДТП.
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Шоу-бизнес
Умер заслуженный артист России Данила Перов
Актер театра «Содружество актеров Таганки», заслуженный артист России Данила Перов умер в возрасте 51 года.
Космос
Илон Маск задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году
Общество
Министром культуры России стала Ольга Любимова
Министром культуры Российской Федерации назначена глава департамента кинематографии этого ведомства Ольга Любимова.
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Кино
Назван главный герой приквела «Голодных игр»
В 2020 году состоится релиз литературного приквела к "Голодным играм" писательницы Сьюзен Коллинз под названием "Баллада о певчих птицах и змеях".
Политика
В России объявлен новый состав правительства
В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
Политика
Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Британии
Украина могла бы войти в состав ЕС после выхода Великобритании, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на встрече Всемирного экономического форума в Давосе.
Общество
Доступ к порталу госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным
Интернет-доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти на территории России станет бесплатным с 1 марта.
Технологии
Согласно утечке, Nintendo Switch Pro получит GPU NVIDIA Volta
Nintendo, по слухам, работает над новой версией консоли под условным названием Switch Pro.
Армия и оружие
Главком ВМФ рассказал об оснащении кораблей гиперзвуковыми «Цирконами»
Первым кораблем, который получит на вооружение новейшие гиперзвуковые ракеты морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов, рассказал главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.
Шоу-бизнес
«Жанночкин рай»: сестра вервые показала шикарную квартиру Фриске
Жанна Фриске очень любила свою шикарную квартиру.
Спорт
WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Общество
Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить
В законопроекте, предложенном удмуртскими законодателями, сказано, что в целях смягчения последствий пенсионной реформы, по предложению президента России Владимира Путина, для многодетных матерей, родивших 3 и 4 ребенка, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Общество
Власти запретят жителям Ухани покидать город из-за коронавируса
Власти Китая вводят запрет жителям города Ухань на выезд из города из-за вспышки корнавируса.
Кино
Второй сезон «Видоизмененного углерода» выйдет 27 февраля
Стрим-сервис Netflix объявил дату релиза второго сезона сериала «Видоизмененный углерод».
Футбол
Павлюченко рассказал, что Хиддинк хотел его исключить из сборной России перед матчем с Англией в отборе на Евро-2008
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко признался, что мог быть исключен из национальной команды перед матчем отборочного цикла чемпионата Европы 2008 года с Англией (2:1). Напомним, что в этой игре Павлюченко оформил дубль.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Спорт
Матыцин назначен новым министром спорта России
Новым главой Министерства спорта стал президент Федерации международного студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.
Экономика
РФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд, начнет вкладываться в проекты с участием только российских инвесторов.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Футбол
Медведев и Семак обсудили ситуацию вокруг аренды Кокорина
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу, на которой обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи».