Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Интернет-доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти на территории России станет бесплатным с 1 марта.
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