Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Повторение пройденного: Лукашенко хочет реанимировать трубопровод Одесса - Броды

ПРАЙМ10:23

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

РИА Новости21 января в 06:07

Лукашенко: Белоруссия намерена закупать у России 30–40% потребностей рынка нефти

Коммерсантъ21 января в 06:48

Белоруссия будет стремиться закупать в России 30-40% от необходимых объемов нефти

ТАСС21 января в 06:37

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RT на русском21 января в 06:19

Лукашенко заявил об отказе России разрешить поставки нефти из Казахстана

РБК21 января в 06:03

Лукашенко: Россия мешает поставкам нефти из Казахстана

REGNUM21 января в 17:25
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Коммерсантъ 07:55
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Актер Александр Пашков стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Во время откровенной беседы он заговорил и о личном.
Shraibikus News 10:43
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Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
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Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар

Владимир Путин встретился с Яффой Иссахар, матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар.
РБК 05:43
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В США появится "летающий авианосец". так эксперты назвали военно-транспортный самолет С-130 Hercules, с которого будет производиться развертывание беспилотных аппаратов Ч-61А, создаваемых в рамках программы Gremlins.
РЕН ТВ 17:03
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ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера

«Всего за 5 недель существования "государства" Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков», — утверждается в докладе.
Lenta.ru 18:13
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В первом варианте законопроекта говорилось, что работать с долгами по ЖКХ смогут лишь управляющие организации и только после досудебных переговоров с должниками.
Газета.Ru вчера в 03:58
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
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Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны

Созданные в Китае посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже год с небольшим.
Planet Today 07:12
Экономика

Костин заявил о решении проблемы долгов предприятий ОПК

В октябре 2019 года Костин заявлял, что вопрос списания кредитов предприятиям ОПК может негативно повлиять на прибыль ВТБ, которая по итогам 2019 года прогнозировалась на уровне 200 млрд рублей.
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Баскетбол

ЦСКА обыграл «Валенсию», одержав четвертую победу в Евролиге подряд

Sport24.ru 13:50
Экономика

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Акции некоторых российских компаний и банков могут стать лидерами роста после начала работы нового правительства, возглавляемого премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает Bloomberg со ссылкой на стратегов банков.
БИЗНЕС Online 03:41
Политика

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
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Гаджеты

Honor представила в России ноутбуки MagicBook

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Политика

Песков объяснил, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле

Москва 24 12:59
Общество

В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
RT на русском вчера в 18:47
Космос

SpaceX отложила запуск ракеты с 60 микроспутниками системы Starlink

Американская компания SpaceX приняла в четверг решение отложить намечавшийся на пятницу запуск ракеты-носителя Falcon 9 c 60 микроспутниками системы Starlink, предназначенными для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет.
ТАСС 17:10
Наука

Разработан материал с теплоизолирующими и теплопроводящими свойствами

ToDay News Ufa вчера в 13:40
Космос

На МКС стартовал эксперимент «Терминатор»

Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) начали эксперимент "Терминатор" по наблюдению за серебристыми облаками в верхних слоях земной атмосферы, сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов.
РИА Новости 10:25
Общество

Винника экстрадировали во Францию

Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
ТАСС 16:04
Кино

Фото: первый взгляд на Ричарда Мэддена в предстоящем фильме Marvel «Вечные»

Снимок был опубликован 23 января на портал Digital Spy. https: / / twitter.com / EternalsSecrets / status / 1220348501365862400 На фото запечатлён актёр Ричард Мэдден в образе Икариса — представителя расы Вечных.
REGNUM 15:42
Политика

Лавров заплакал на церемонии в Израиле

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Политика

Вероника Скворцова стала главой ФМБА

Фармацевтический вестник вчера в 18:21
Политика

В Deutsche Bahn прокомментировали данные о железных дорогах Украины

Представитель пресс-службы немецкой компании Deutsche Bahn Керстин Экштайн прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что украинские железные дороги планируется передать в управление концерна.
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Ученые изобрели более быстрый и дешёвый способ оценки батарей электромобилей для перепрофилирования

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В 2020 году Mitsubishi планирует продать в РФ более 35 тыс. авто

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На Кубани сироту судят за распил упавших деревьев

В поселке Мезмай сирота Василий Попков очистил дорогу к СОШ №27 от деревьев, упавших из-за урагана весной прошлого года.
Ясно 21 января в 04:43
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Управляющая активами Магомедова решила уйти в отставку

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