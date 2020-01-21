Экономика
РИА НовостиЛукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Читать в источнике
Оценить1294
Подробнее о событии
Показать все источники
Лукашенко: Белоруссия намерена закупать у России 30–40% потребностей рынка нефти
Коммерсантъ21 января в 06:48
Белоруссия будет стремиться закупать в России 30-40% от необходимых объемов нефти
ТАСС21 января в 06:37
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 18:24, Ашберн
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Происшествия
В Дагестане задержаны шесть членов экстремистской ячейки
Шесть членов ячейки были задержаны 23 января. Среди них, по данным источника, были ее лидеры и активные члены.
Шоу-бизнес
Александр Пашков рассказал, почему бросил жену с тремя детьми
Актер Александр Пашков стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Во время откровенной беседы он заговорил и о личном.
Общество
У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей
Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
Политика
Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар
Владимир Путин встретился с Яффой Иссахар, матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар.
Армия и оружие
Армия США получила «летающий авианосец»
В США появится "летающий авианосец". так эксперты назвали военно-транспортный самолет С-130 Hercules, с которого будет производиться развертывание беспилотных аппаратов Ч-61А, создаваемых в рамках программы Gremlins.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера
«Всего за 5 недель существования "государства" Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков», — утверждается в докладе.
Общество
Коллекторам могут позволить собирать долги граждан по ЖКХ
В первом варианте законопроекта говорилось, что работать с долгами по ЖКХ смогут лишь управляющие организации и только после досудебных переговоров с должниками.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Космос
Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны
Созданные в Китае посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже год с небольшим.
Экономика
Костин заявил о решении проблемы долгов предприятий ОПК
В октябре 2019 года Костин заявлял, что вопрос списания кредитов предприятиям ОПК может негативно повлиять на прибыль ВТБ, которая по итогам 2019 года прогнозировалась на уровне 200 млрд рублей.
Экономика
Агентство Bloomberg назвало компании и банки, которые могут подорожать при новом правительстве
Акции некоторых российских компаний и банков могут стать лидерами роста после начала работы нового правительства, возглавляемого премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает Bloomberg со ссылкой на стратегов банков.
Политика
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Гаджеты
Honor представила в России ноутбуки MagicBook
Общество
В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса
Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
Космос
SpaceX отложила запуск ракеты с 60 микроспутниками системы Starlink
Американская компания SpaceX приняла в четверг решение отложить намечавшийся на пятницу запуск ракеты-носителя Falcon 9 c 60 микроспутниками системы Starlink, предназначенными для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет.
Наука
Разработан материал с теплоизолирующими и теплопроводящими свойствами
Космос
На МКС стартовал эксперимент «Терминатор»
Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) начали эксперимент "Терминатор" по наблюдению за серебристыми облаками в верхних слоях земной атмосферы, сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов.
Общество
Винника экстрадировали во Францию
Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
Кино
Фото: первый взгляд на Ричарда Мэддена в предстоящем фильме Marvel «Вечные»
Снимок был опубликован 23 января на портал Digital Spy. https: / / twitter.com / EternalsSecrets / status / 1220348501365862400 На фото запечатлён актёр Ричард Мэдден в образе Икариса — представителя расы Вечных.
Политика
Лавров заплакал на церемонии в Израиле
Политика
Вероника Скворцова стала главой ФМБА
Политика
В Deutsche Bahn прокомментировали данные о железных дорогах Украины
Представитель пресс-службы немецкой компании Deutsche Bahn Керстин Экштайн прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что украинские железные дороги планируется передать в управление концерна.
Наука
Ученые изобрели более быстрый и дешёвый способ оценки батарей электромобилей для перепрофилирования
Исследователи WMG, производственного подразделения Уорвикского университета (Warwick University), разработали новую систему для проверки потенциального срока службы бывших в употреблении батарей электромобиля Nissan Leaf, чтобы определить их пригодность для повторного использования.
Происшествия
На Кубани сироту судят за распил упавших деревьев
В поселке Мезмай сирота Василий Попков очистил дорогу к СОШ №27 от деревьев, упавших из-за урагана весной прошлого года.