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ЗаманаЛукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Как заявил Лукашенко, Казахстан согласен поставлять нефть Республике Беларусь в том случае, если Россия даст согласие на это. Президент считает странным, что один их союзник (Россия) не соглашается на поставку нефти от другого их союзника (Казахстан).
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Лукашенко заявил, что Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
МонаВиста22 января в 03:13
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