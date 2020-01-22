Экономика
REGNUMЛукашенко: Россия мешает поставкам нефти из Казахстана
Россия не дает согласия на поставки нефти из Казахстана в Белоруссию, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, 21 января передает Sputnik. При этом, по словам президента Белоруссии, Казахстан еще не сообщил о готовности таких поставок.
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Президент Белоруссии заявил о преградах в поставках казахстанской нефти со стороны России
Долг.рф23 января в 05:22
Лукашенко заявил, что Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
МонаВиста22 января в 03:13
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"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
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В Ираке раскрыли десять наскальных ассирийских рельефов
Археологи раскрыли в иракском Курдистане десять монументальных наскальных рельефов с изображениями ассирийских богов и царя Саргона II (722/720–705 гг. до н.э.). Ассирийские наскальные рельефы – очень редкие памятники: последнее подобное изображение было открыто в 1973 году (стела Мила-Мерги The_Relief_of_Tiglath-Pileser_III_at_Mila_Mergi_revisited), а до этого – ещё в 1845-м.
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Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал в парном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золотые медали.
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Завершаются испытания ровера миссии «ЭкзоМарс-2020»
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25 января в России отмечают Татьянин день
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Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.
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Пушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере
Ранее телеканал «Звезда» передавал, что ЦРУ выложило в открытый доступ материал «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в котором назвало Бандеру украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.
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Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
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Законопроект о повсеместном приеме карт «Мир» заморожен
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В Астраханской области произошел пожар на складе с пластиковой тарой
Возгорание произошло на территории автобазы в селе Карагали Приволжского района Астраханской области: горел металлический склад с пластиковой тарой на площади 1500 кв. м. Пострадавших нет, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
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Цискаридзе назвал жизнь Волочковой «большой трагедией»
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