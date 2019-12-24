Экономика

Красная веснаКрасная веснаЛукашенко: Россия отказывается продавать Белоруссии газ за рубли

Напомним, 20 декабря в Санкт-Петербурге прошли двухсторонние переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, по итогам которых президент Белоруссии заявил, что контракты на поставку в 2020 году газа и нефти будут подписаны в течение 2–3 дней.
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с чего всё началось
Неоднократные призывы Белоруссии к РФ о продаже природного газа за российские рубли остаются без ответа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы
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Лукашенко о торговле с Россией: Вы говорите о единой валюте, а я предлагаю: «Давайте за российские рубли будем торговать». Нет, хочется доллары

КП - Беларусьвчера в 06:55
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 03:40, Ашберн
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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