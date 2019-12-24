с чего всё началось

Напомним, 20 декабря в Санкт-Петербурге прошли двухсторонние переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, по итогам которых президент Белоруссии заявил, что контракты на поставку в 2020 году газа и нефти будут подписаны в течение 2–3 дней.

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

Происшествия Бастрыкин поставил на контроль историю о жесткой травле девочки в Уфе Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проведение проверки по информации о травле ученицы 4-го класса школьниками в Уфе, сообщается на сайте СК РФ.

Политика Как генсека расстреляли за унижение нацменьшинств 30 лет назад, 25 декабря 1989 года, после фарсового суда были расстреляны последний коммунистический лидер Румынии Николае Чаушеску и его жена Елена – по факту второй человек в государстве.

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Общество В театре рассказали о состоянии Галины Волчек Состояние художественного руководителя московского театра "Современник" Галины Волчек остается стабильным, сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов.

Общество Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».

Финансы Рубль в начале торгов укрепляется к доллару и евро Со своей стороны, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова понизила прогнозы: по курсу доллара — до интервала 61,5-62,7 рубля, а по курсу евро — до диапазона в 68-69,2 рубля.

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Политика Путин обвинил Европарламент в попытках извратить историю Президент России Владимир Путин заявил, что в некоторых соседних странах, в Европе и за океаном частенько пытаются извратить историю и придумать невероятный сценарий развития ситуации в период Второй мировой войны, примером тому служит и недавняя резолюция Европарламента на эту тему.

Общество Москвичам рассказали о снеге в новогоднюю ночь В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Москве может выпасть долгожданный снег.