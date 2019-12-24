Экономика
Красная веснаЛукашенко: Россия отказывается продавать Белоруссии газ за рубли
Напомним, 20 декабря в Санкт-Петербурге прошли двухсторонние переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, по итогам которых президент Белоруссии заявил, что контракты на поставку в 2020 году газа и нефти будут подписаны в течение 2–3 дней.
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с чего всё началось
Неоднократные призывы Белоруссии к РФ о продаже природного газа за российские рубли остаются без ответа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».Мой Брянсквчера в 11:15
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Лукашенко заявил об отказе России перейти на рублевые расчеты в торговле
Rambler News Serviceвчера в 06:26
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 03:40, Ашберн
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Происшествия
Бастрыкин поставил на контроль историю о жесткой травле девочки в Уфе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проведение проверки по информации о травле ученицы 4-го класса школьниками в Уфе, сообщается на сайте СК РФ.
Политика
Как генсека расстреляли за унижение нацменьшинств
30 лет назад, 25 декабря 1989 года, после фарсового суда были расстреляны последний коммунистический лидер Румынии Николае Чаушеску и его жена Елена – по факту второй человек в государстве.
Кино
Фонд кино утвердил проекты, которые получат господдержку в РФ
"Совет Фонда кино утвердил перечень организаций кинематографии, которым будет оказана поддержка в целях производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов", - говорится в сообщении.
Общество
Первый поезд прибыл в Севастополь точно по расписанию
Первый поезд возрожденного маршрута № 7 Санкт-Петербург - Севастополь прибыл к месту назначения точно по расписанию, в 09.25 утра.
Общество
Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России
Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Энергетика
Козак рассказал о росте цен на бензин в России в 2019 году
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что стоимость бензина по стране в среднем выросла на 3% в 2019 году.
Общество
В театре рассказали о состоянии Галины Волчек
Состояние художественного руководителя московского театра "Современник" Галины Волчек остается стабильным, сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов.
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Происшествия
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль
Упавший в тайге в Хабаровском крае истребитель Су-57 перед крушением на восьмикилометровой высоте самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль.
Экономика
Самозанятые заплатили свыше 1 млрд руб. налогов в 2019 году
Суммарный доход самозанятых превысил 40,4 млрд руб. На сегодняшний день они перечислили в бюджет 1,060 млрд руб. налогов.
Политика
Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам
Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Финансы
Рубль в начале торгов укрепляется к доллару и евро
Со своей стороны, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова понизила прогнозы: по курсу доллара — до интервала 61,5-62,7 рубля, а по курсу евро — до диапазона в 68-69,2 рубля.
Происшествия
Брянец застрелил жену и покончил с собой
Политика
Захарова назвала причину сложных отношений Польши и России
Польский подход к формированию отношений с Россией, основанный на трактовке исторических событий, является причиной сложных отношений между странами.
Общество
Пензенский губернатор ответил, пойдет ли на второй срок
Вопрос о втором сроке прозвучал от представителей пензенских СМИ в ходе итоговой пресс-конференции.
Космос
Японский спутник установил рекорд малой высоты полета
Японское агентство аэрокосмических исследований установило новый рекорд. Спутник наблюдения Земли выведен на самую низкую высоту.
Происшествия
У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в среду у западного побережья Канады. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин Трампа
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Политика
Путин обвинил Европарламент в попытках извратить историю
Президент России Владимир Путин заявил, что в некоторых соседних странах, в Европе и за океаном частенько пытаются извратить историю и придумать невероятный сценарий развития ситуации в период Второй мировой войны, примером тому служит и недавняя резолюция Европарламента на эту тему.
Авто
В Москве с 1 января подорожает эвакуация автомобилей
Эвакуация и хранение автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД, в Москве подорожает с 1 января будущего года.
Политика
Социологи выяснили предпочтения жителей России на выборах в Госдуму
Напомним, на выборах в Государственную думу РФ VII созыва, состоявшихся в 2016 году, «Единая Россия» набрала по списку 54,2% голосов.
Общество
Москвичам рассказали о снеге в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Москве может выпасть долгожданный снег.
Политика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»
Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
Политика
Россия может построить собственное судно-трубоукладчик за шесть лет
Судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» может быть построено в России, но на это потребуется примерно шесть лет.
Общество
Атомная подлодка «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске
Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске в Архангельской области.
Космос
Российские ученые нашли у Вселенной границы
Культура