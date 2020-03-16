Коронавирус
ИзвестияЛукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2. Он подчеркнул, что именно Москва приняла такое решение, хотя в Белоруссии обстановка спокойная.
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Общество
В Пензенской области введут режим повышенной готовности из-за COVID-19
В Пензенской области с 16 марта введут режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса: один пациент госпитализирован с подозрением на эту инфекцию.
Политика
КС признал законными поправки к Конституции
Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
Политика
Кремль ответил на слова Лукашенко после закрытия границы Россией
В Погранкомитете Белоруссии заявили, что пока решения о закрытии границы с Россией Минском не принималось.
Происшествия
Замглавы Барнаула задержан по подозрению во взяточничестве
Заместитель главы Барнаула задержан по подозрению в получении взятки.
Общество
Сроки досрочной сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
Срок досрочной сдачи экзамена перенесут, передаёт сегодня, 16 марта, РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель
По состоянию на 16.32 мск цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель.
Экономика
Торги в США остановлены после падения индексов более чем на 7%
Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average упал на 9,71%, до 20 935,16 пункта, по состоянию на 16:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
Культура
На здании Гнесинки открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону
На здании Российской академии музыки имени Гнесиных в центре Москвы народному артисту СССР Иосифу Кобзону установили мемориальную доску.
Авто
В Чили нашли редкий советский микроавтобус
В Чили обнаружили редчайшую модель советского микроавтобуса РАФ-977 первой серии выпуска, сообщает РИА «Новости».
Хоккей
«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса
Казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в России
Как рассказал в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, все жители юга нашей страны должны как следует подготовиться к сильнейшим температурным перепадам, которые будут составлять 15-20 градусов.
Общество
В России запустят сайт с оперативной информацией о коронавирусе
Правительство запустит сайт, на котором будут публиковаться оперативные данные о ситуации с коронавирусом в России.
Наука
Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм
Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
Общество
Заразившийся коронавирусом чемпион мира назвал симптомы заболевания
Москва, 16 марта 2020, 15:37 — REGNUM Первые симптомы заражения коронавирусом назвал чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал работу с Наргиз ошибкой
Политика
Лукашенко рассказал о сумасшествии мира от коронавируса
В отличие от Белоруссии, Россия «вся полыхает от коронавируса», уверен Лукашенко.
Гаджеты
Неанонсированные наушники Apple Powerbeats 4 продаются в сети Walmart
Apple пока хранит молчание по поводу анонса Powerbeats 4. Ввиду того, что из-за коронавируса компании пришлось отменить или перенести многие мероприятия, анонс новых наушников, скорее всего, был отложен.
Политика
Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию
Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Общество
За сутки в России появилось 30 новых случаев заражения коронавирусом
Главам регионов страны, где был выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета.
Экономика
Белоусов рассказал о двойном ударе по российской экономике
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Здоровье
В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Здоровье
В Петербурге на коронавирус проверяют 238 человек
В Клинической инфекционной больнице имени Боткина находятся 238 пациентов, которых проверяют на заражение коронавирусом.
Общество
Власти Франции оштрафовали Apple на €1,1 миллиарда
Антимонопольный комитет Франции оштрафовал Apple на €1,1 млрд, признав его виновным в сговоре с дистрибутерами и нарушении правил честной конкуренции.
Космос
Пульсар HD74423 обнаружили спустя 40 лет после предсказания
Кино
Коронавирус не остановил съемки второго сезона «Ведьмака»
Премьера второго сезона «Ведьмака» ожидается в конце 2020 — начале 2021 года.
Экономика
Правительство РФ объявило о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Российское правительство подготовит новые меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса по стране.
Экономика
МВФ может выделить $1 трлн на борьбу с коронавирусом
МВФ может сконцентрировать триллион долларов для помощи странам в борьбе с коронавирусом.
Общество
В Армении ввели режим чрезвычайного положения
Правительство Армении в понедельник в ходе экстренного заседания приняло решение с 16 марта по 14 апреля ввести в стране чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Бегущие от коронавируса украинцы создали очередь на границе с Польшей
Армия и оружие
МИД заявил о несогласии террористов в Идлибе соблюдать режим перемирия
Крупные вооруженные формирования террористов в сирийской провинции Идлиб не согласились с российско-турецкими договоренностями о введении режима перемирия в регионе.