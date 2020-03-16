Коронавирус

ИзвестияИзвестияЛукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2. Он подчеркнул, что именно Москва приняла такое решение, хотя в Белоруссии обстановка спокойная.
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Лукашенко назвал Россию «полыхающей от коронавируса»

РБК06:17

Лукашенко резко отреагировал на закрытие границы с Россией

RT на русском05:24

Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса

Коммерсантъ05:48

Лукашенко рассказал о полыхающей от коронавируса России

Lenta.ru05:35

Лукашенко прокомментировал решение России закрыть границу

РИА Новости05:34

Лукашенко озадачило закрытие Россией границы с Белоруссией

Газета.Ru05:33

Лукашенко заявил, что его озадачило закрытие Россией границы с Белоруссией

ТАСС06:08
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Лукашенко о коронавирусе: Белорусы просто молодцы, за исключением одного

КП - Беларусь06:15
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 09:58, Ашберн
Общество

В Пензенской области введут режим повышенной готовности из-за COVID-19

В Пензенской области с 16 марта введут режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса: один пациент госпитализирован с подозрением на эту инфекцию.
Российская газета вчера в 08:46
Политика

КС признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
RT на русском 09:38
Политика

Кремль ответил на слова Лукашенко после закрытия границы Россией

В Погранкомитете Белоруссии заявили, что пока решения о закрытии границы с Россией Минском не принималось.
РБК 07:55
Происшествия

Замглавы Барнаула задержан по подозрению во взяточничестве

Заместитель главы Барнаула задержан по подозрению в получении взятки.
Известия 06:45
Общество

Сроки досрочной сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса

Срок досрочной сдачи экзамена перенесут, передаёт сегодня, 16 марта, РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
78.ru 09:48
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель

По состоянию на 16.32 мск цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель.
РИА Новости 09:42
Экономика

Торги в США остановлены после падения индексов более чем на 7%

Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average упал на 9,71%, до 20 935,16 пункта, по состоянию на 16:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 09:34
Культура

На здании Гнесинки открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону

На здании Российской академии музыки имени Гнесиных в центре Москвы народному артисту СССР Иосифу Кобзону установили мемориальную доску.
Моя Москва.онлайн 07:15
Авто

В Чили нашли редкий советский микроавтобус

В Чили обнаружили редчайшую модель советского микроавтобуса РАФ-977 первой серии выпуска, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 14 марта в 22:36
Хоккей

«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

Казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.
Газета.Ru 06:41
Общество

В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в России

Как рассказал в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, все жители юга нашей страны должны как следует подготовиться к сильнейшим температурным перепадам, которые будут составлять 15-20 градусов.
Live24 08:02
Общество

В России запустят сайт с оперативной информацией о коронавирусе

Правительство запустит сайт, на котором будут публиковаться оперативные данные о ситуации с коронавирусом в России.
РБК 09:21
Наука

Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм

Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
ТАСС Наука 04:40
Общество

Заразившийся коронавирусом чемпион мира назвал симптомы заболевания

Москва, 16 марта 2020, 15:37 — REGNUM Первые симптомы заражения коронавирусом назвал чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич.
REGNUM 08:37
Шоу-бизнес

Фадеев назвал работу с Наргиз ошибкой

Ореанда-Новости вчера в 09:26
Политика

Лукашенко рассказал о сумасшествии мира от коронавируса

В отличие от Белоруссии, Россия «вся полыхает от коронавируса», уверен Лукашенко.
REGNUM 07:20
Гаджеты

Неанонсированные наушники Apple Powerbeats 4 продаются в сети Walmart

Apple пока хранит молчание по поводу анонса Powerbeats 4. Ввиду того, что из-за коронавируса компании пришлось отменить или перенести многие мероприятия, анонс новых наушников, скорее всего, был отложен.
3DNews вчера в 13:36
Политика

Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец 02:25
Общество

За сутки в России появилось 30 новых случаев заражения коронавирусом

Главам регионов страны, где был выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета.
LentaChel.ru 09:45
Экономика

Белоусов рассказал о двойном ударе по российской экономике

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 09:40
Здоровье

В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Петербургский дневник вчера в 08:56
Здоровье

В Петербурге на коронавирус проверяют 238 человек

В Клинической инфекционной больнице имени Боткина находятся 238 пациентов, которых проверяют на заражение коронавирусом.
АБН 09:09
Общество

Власти Франции оштрафовали Apple на €1,1 миллиарда

Антимонопольный комитет Франции оштрафовал Apple на €1,1 млрд, признав его виновным в сговоре с дистрибутерами и нарушении правил честной конкуренции.
Коммерсантъ 08:24
Космос

Пульсар HD74423 обнаружили спустя 40 лет после предсказания

V-kosmose.com 02:22
Кино

Коронавирус не остановил съемки второго сезона «Ведьмака»

Премьера второго сезона «Ведьмака» ожидается в конце 2020 — начале 2021 года.
Культуромания 04:48
Экономика

Правительство РФ объявило о новых мерах по борьбе с коронавирусом

Российское правительство подготовит новые меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса по стране.
RT на русском 09:04
Экономика

МВФ может выделить $1 трлн на борьбу с коронавирусом

МВФ может сконцентрировать триллион долларов для помощи странам в борьбе с коронавирусом.
BFM.ru 09:51
Общество

В Армении ввели режим чрезвычайного положения

Правительство Армении в понедельник в ходе экстренного заседания приняло решение с 16 марта по 14 апреля ввести в стране чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса.
ТАСС 09:31
Политика

Бегущие от коронавируса украинцы создали очередь на границе с Польшей

Российская газета вчера в 23:25
Армия и оружие

МИД заявил о несогласии террористов в Идлибе соблюдать режим перемирия

Крупные вооруженные формирования террористов в сирийской провинции Идлиб не согласились с российско-турецкими договоренностями о введении режима перемирия в регионе.
Известия 06:22
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