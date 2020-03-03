Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах воспользоваться дешевыми кредитами США на строительство нефтепровода из Балтики. По словам главы государства, он обсуждал это с госсекретарем Майком Помпео.

Лукашенко заявил о планах получить у США дешевый кредит на нефтепровод

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