Энергетика
МонаВистаЛукашенко: У Белоруссии есть альтернатива российскому газу
Белоруссия имеет в наличии альтернативы российскому природному газу. Об этом в ходе рабочей поездки в Гродненскую область заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА. По словам белорусского лидера, главная альтернатива российскому - европейский газ.
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Что стоит за заявлением Лукашенко об альтернативе российскому газу
Rambler News Service17 июня в 10:04
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Общество
112 магазинов и кафе навсегда закрылись в центре Москвы
С начала марта по начало июня в центре Москве навсегда прекратили работу 112 магазинов и кафе на самых оживленных улицах - Тверская, Арбат, Никольская.
Московский Комсомолец 04:34
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 06:35
Экономика
ЦБ счел необоснованными комиссии за перевод денег внутри банка
Комиссии за переводы денег внутри банка необоснованны, Банк России попросит Госдуму о новых полномочиях по регулированию таких тарифов, говорится в заявлении ЦБ, поступившем в РБК.
РБК 10:16
Общество
Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность
В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко.
Вести.Ru вчера в 10:40
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
Солнечное затмение произойдёт 21 июня
Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
Новое Время 31 04:23
Политика
Кремль ответил Беларуси, обвинившей руководство «Газпрома»
Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что любые обвинения в сторону «Газпрома» Беларусь должна аргументировать.
Южный Федеральный 09:05
Политика
Россия и Белоруссия договорились о признании виз
Россия и Белоруссия заключили соглашение о взаимном признании виз, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:35
Происшествия
В России бабушка истязала внука и держала его связанным в погребе дома
В Горняке Алтайского края 61-летняя местная жительница около месяца истязала своего 7-летнего внука, связывала его по рукам и ногам и запирала в погребе дома.
Lenta.ru 11:02
Происшествия
Псковские поисковики нашли останки восьми жертв концлагеря в Моглино
Псковское агентство информации 08:00
Политика
Леонид Гозман попросил СК возбудить уголовное дело в отношении Владимира Путина из-за парада Победы и голосования по поправкам
Гозман просит СК возбудить дело по статьям о приготовлении к преступлению и убийстве двух и более лиц "по факту приготовления к убийству путем принуждения к участию в военном параде и голосованию в период пандемии смертельного заболевания".
Snob.ru 07:32
Игры
Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4
Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM вчера в 21:40
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
Политика
Пашинян не сможет присутствовать на параде Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину, что из-за сложной ситуации с коронавирусом в республике не сможет присутствовать на параде Победы в Москве.
ТАСС 10:26
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Футбол
Футболисты «Ростова» отправились на матч с «Сочи»
Футболисты "Ростова" отправились на матч 23-го тура чемпионата России против "Сочи", сообщается на странице команды в Instagram.
Газета.Ru 08:20
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС вчера в 03:11
Армия и оружие
Американцы пошли на таран российского БТР в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии атаковали колонну российской бронетехники и решили пойти на таран.
Что происходит 08:15
Политика
Путин заявил о переломе ситуации в Норильске после разлива топлива
В Норильске удалось переломить негативную ситуацию после аварии с разливом нефтепродуктов, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации последствий ЧП.
Lenta.ru 07:50
Культура
Скончался актер Василий Стоноженко
Заслуженный артист России, актер Василий Стоноженко скончался в возрасте 61 года, сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей РФ со ссылкой на председателя организации Александра Калягина.
Rambler News Service 07:26
Политика
Путин готовит обращение к россиянам на тему поправок в Конституцию
Глава государства планирует разъяснить россиянам смысл поправок в Конституцию РФ.
Кубань 24 вчера в 03:47
Общество
В Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности»
Екатеринбург, 19 июня 2020, 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял несколько запретов, введённых в связи с пандемией COVID-19.
REGNUM 10:20
Армия и оружие
В ДНР заявили о гибели четырех человек за неделю из-за боев
Четыре человека погибли, один получил ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за боевых действий за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
РИА Новости 10:27
Политика
МИД Литвы вызвал российского дипломата в посольство и выразил протест
МИД Литвы выразил протест представителю посольства России из-за законопроекта, инициированного депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым.
Sputnik Литва вчера в 09:40
Происшествия
В Москве пара устроила конфликт со стрельбой в квартире
На севере Москвы женщина в ходе конфликта с мужчиной выстрелила в него из пневматического оружия, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Интерфакс 10:59
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33
Политика
Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента
Эксперты из Университета Стоуни-Брука спрогнозировали победу Трампа на предстоящих выборах с вероятностью в 91%.
RuNews24.ru 01:06
Общество
Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56