Белоруссия имеет в наличии альтернативы российскому природному газу. Об этом в ходе рабочей поездки в Гродненскую область заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА. По словам белорусского лидера, главная альтернатива российскому - европейский газ.

Лукашенко: У Белоруссии есть альтернатива российскому газу

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