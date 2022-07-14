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Лукашенко: Украина была потеряна после отказа от славянской идентичности

Украина была потеряна, когда киевские власти отказались от славянской идентичности.
Известия
Украина была потеряна еще задолго до начала российской военной операции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске.
РБК
Лукашенко объяснил, что расширение НАТО на восток раскидало славян по разные стороны баррикад.
Lenta.ru
В целом, белорусский лидер выразил уверенность, что Украина, братский украинский народ, вернётся в свою славянскую семью.
REGNUM

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