ИзвестияЛукашенко: Украина была потеряна после отказа от славянской идентичностиУкраина была потеряна, когда киевские власти отказались от славянской идентичности.ИзвестияУкраина была потеряна еще задолго до начала российской военной операции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске.РБКЛукашенко объяснил, что расширение НАТО на восток раскидало славян по разные стороны баррикад.Lenta.ruВ целом, белорусский лидер выразил уверенность, что Украина, братский украинский народ, вернётся в свою славянскую семью.REGNUMЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияЯмал-МедиаLife.ruИА Красная ВеснаФАНРосбалтЦарьградКП - БеларусьПолитика СегодняREGNUMDaily StormПодробнее о событииЛукашенко обвинил политиков Украины в отказе от славянской идентичностиВзгляд.ру15:14Лукашенко: Украина оказалась потеряна, когда отказалась от славянской идентичностиРоссийская газета15:33Лукашенко: Украина была потеряна после отказа от славянской идентичностиИзвестия15:20Лукашенко: Украину потеряли, когда её политики отказались от славянской идентичностиLife.ru15:43Лукашенко заявил о потере Украины после отказа ее политиков от славянской идентичностиРИА Новости15:11Лукашенко объяснил потерю Украины отказом украинских политиков от славянской идентичностиLenta.ru14:44Лукашенко: Украина была потеряна, когда отказалась от славянской идентичностиМосковский Комсомолец14:42Показать ещёОценить439Поделиться