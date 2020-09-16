Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешние события в стране готовились на протяжении десяти последних лет, сообщает «БелТА». По его словам, к этому причастны «США и их сателлиты на территории Европы».

С чего всё началось «Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций», – цитирует Лукашенко БелТА Взгляд.ру вчера в 08:51