Лукашенко заявил, что США десять лет готовили события в Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешние события в стране готовились на протяжении десяти последних лет, сообщает «БелТА». По его словам, к этому причастны «США и их сателлиты на территории Европы».В источнике
С чего всё началось
«Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций», – цитирует Лукашенко БелТА
.
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