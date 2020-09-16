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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Лукашенко заявил, что США десять лет готовили события в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешние события в стране готовились на протяжении десяти последних лет, сообщает «БелТА». По его словам, к этому причастны «США и их сателлиты на территории Европы».В источнике
С чего всё началось
«Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций», – цитирует Лукашенко БелТА
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Взгляд.рувчера в 08:51
Подробнее о событии
РБК

Лукашенко рассказал о семи этапах сценария по «уничтожению Белоруссии»

РБКвчера в 11:00
Российская газета

Лукашенко: США десять лет готовили дестабилизацию Беларуси

Российская газетавчера в 10:43
РИА Новости

Лукашенко назвал Украину форпостом провокаций в Белоруссии

РИА Новостивчера в 08:52
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что Украина стала форпостом провокаций в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 08:53
ТАСС

Лукашенко заявил, что сценарий протестов в Белоруссии на Западе готовили десять лет

ТАССвчера в 08:36
Известия

Лукашенко обвинил Запад в подготовке протестов в Белоруссии в течение 10 лет

Известиявчера в 08:28
Коммерсантъ

Лукашенко заявил о западном «сценарии уничтожения Белоруссии»

Коммерсантъвчера в 09:35

Новый лайнер Sukhoi SuperJet New обойдется «Ростеху» в 120 млрд рублей

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) планируют к 2023 году разработать новый пассажирский лайнер Sukhoi SuperJet New, который станет импортозамещенной версией ближнемагистрального Sukhoi SuperJet 100, единственного гражданского самолета, созданного российским авиапромом.
Новый лайнер Sukhoi SuperJet New обойдется «Ростеху» в 120 млрд рублей
Московский Комсомолец17:38
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
РБК18:35
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Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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Экс-вратарь «Спартака» Андрей Дикань заразился коронавирусом

Бывший вратарь футбольных клубов "Спартак" (Москва) и "Краснодар" Андрей Дикань сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба харьковского "Металла", в котором Дикань работает тренером вратарей.
РИА Новости18:59

Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
РИА Новостивчера в 12:52
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Суд оставил в силе приговор экс-главе столичного ГСУ СК Дрыманову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор бывшему главе Главного следственного управления СК РФ по Москве Александру Дрыманову, осужденному на 12 лет колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАССвчера в 13:53
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Грызлов заявил о фактическом выходе Украины из соглашения по Донбассу

Украина фактически дезавуировала соглашение о дополнительных мерах по контролю за перемирием в Донбассе от 22 июля 2020 года, теперь весь комплекс допмер придется обсуждать заново, заявил полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
Взгляд.рувчера в 13:41
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