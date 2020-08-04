Экономика
Lenta.ruЛукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году. Об этом глава республики сообщил во время послания белорусскому народу и парламенту, трансляция которого доступна на YouTube.
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Политика
Депутат парламента Украины Виктор Медведчук посетил Крым
ИА Красная Весна 02 августа в 14:17
Политика
Лукашенко заявил о еще одном направленном в Белоруссию отряде боевиков
В Белоруссию был переброшен еще один отряд боевиков, заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе обращения к народу.
Газета.Ru 06:31
Экономика
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета вчера в 02:24
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся
Российский телеведущий Александр Гордон развелся со своей четвертой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Газета.Ru 08:13
Технологии
Илон Маск рассказал о вживляемых в мозг чипах
По словам Маска, благодаря чипам люди смогут слышать звуки, выходящие за пределы привычных частот.
Evo-rus.com 02:48
Общество
Власти Москвы опровергли сообщения об утечке данных избирателей
«С начала 2020 года утечек данных из информационных систем правительства Москвы не происходило», — приводит ТАСС сообщение.
RT на русском 07:52
Общество
Осужденного за шпионаж Уилана этапировали в колонию в Мордовии
Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан этапирован в колонию в Мордовии, где он будет отбывать наказание.
Известия 07:26
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
Общество
Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков
Москва, 4 августа 2020, 13:57 — REGNUM Проблему обманутых дольщиков в Московской области планируется решить за три года.
REGNUM 06:57
Армия и оружие
Хатылев: обострение между Белоруссией и РФ грозит брешью в ПВО России
Обострение в отношениях Белоруссии и России может сказаться на взаимодействии двух стран в области обороны и, особенно в области ПВО.
Недвижимость.RU вчера в 14:08
Происшествия
На Кубани выявили 119 случаев коронавируса за сутки
На 4 августа на Кубани у 8 704 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 153,3 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 03:58
Армия и оружие
ООН считает, что КНДР продолжает разработку ядерного оружия
Эксперты полагают, что в этой стране ядерные устройства небольших размеров могли разработать за последние 6 испытаний.
Evo-rus.com 02:15
Происшествия
В прессовом цехе «ГАЗа» в Нижнем Новгороде произошел пожар
Сегодня в 13:24 в Центр управления в кризисных ситуация поступил сигнал о пожаре в прессовом цехе "ГАЗа" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
Российская газета 08:18
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Общество
Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины «Вектора» от COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
RT на русском 06:56
Политика
Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru 06:46
Игры
Sony купается в деньгах – PlayStation 4 продолжает обходить PlayStation 2, а продажи игр бьют все рекорды
За период с апреля по июнь Sony реализовала по всему миру 1,9 млн консолей PlayStation 4. Годом ранее за аналогичный квартал – 3,2 млн.
Srnsk 05:23
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации от гриппа
Роспотребнадзор рассказал Telegram-каналу портала стопкоронавирус.рф о сроках вакцинации от гриппа.
RT на русском 07:41
Здоровье
Карантин по гриппу птиц вводится в двух селах Челябинской области
Как сообщалось ранее, рядом с этими селами, на берегах озер Песчаное и Табыньша, были обнаружены трупы дикой утки и еще четырех домашних птиц (уток и гусей).
Ветеринария и жизнь 06:54
Кино
Брэдли Купер снимется в новом фильме Пола Томаса Андерсона
Киноафиша России 03:23
Общество
Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России
Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, слишком высокий индекс ультрафиолетового излучения будет наблюдаться в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской и Липецкой областях, а также – в Алтайском крае и республике Тыва.
Live24 03:19
Происшествия
Следствие не установило заказчика преступления против Голунова
Следователи не установили заказчика по уголовному делу в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
Интерфакс 07:57
Общество
Выглядящий на 20 лет 53-летний мужчина раскрыл свой секрет молодости
Рамблер вчера в 05:13
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Экономика
Оценены потери России от закрытия границ
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о потерях России в результате закрытия границ на фоне пандемии коронавируса и отсутствия потока иностранных туристов.
Lenta.ru 05:45
Общество
Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для россиян
Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для российских туристов на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений.
Lenta.ru 04:41
Общество
Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте
Столичные власти оштрафовали пассажиров на более чем 210 млн рублей с начала введения перчаточно-масочного режима.
Интерфакс 06:30
Общество
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Газета.Ru вчера в 19:59