Экономика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году. Об этом глава республики сообщил во время послания белорусскому народу и парламенту, трансляция которого доступна на YouTube.
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Минск недополучил из-за нефтяных разборок с РФ 1,5 млрд бел. рублей

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Лукашенко: Из-за нефтяных разборок с Россией бюджет Белоруссии потерял полтора миллиарда рублей

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Лукашенко оценил потери Белоруссии от «нефтяных разборок» с Россией

РИА Новости06:04

Лукашенко оценил потери Белоруссии от «нефтяных разборок» с Россией

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Белоруссия назвала потери из-за «нефтяных разборок» с Россией

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Лукашенко заявил, что из-за «нефтяных разборок» с РФ Белоруссия потеряла 1,5 млрд рублей

Газета.Ru05:43
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 08:22, Ашберн
Политика

Депутат парламента Украины Виктор Медведчук посетил Крым

ИА Красная Весна 02 августа в 14:17
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Политика

Лукашенко заявил о еще одном направленном в Белоруссию отряде боевиков

В Белоруссию был переброшен еще один отряд боевиков, заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе обращения к народу.
Газета.Ru 06:31
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Экономика

Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей

По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета вчера в 02:24
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Шоу-бизнес

Телеведущий Александр Гордон развелся

Российский телеведущий Александр Гордон развелся со своей четвертой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Газета.Ru 08:13
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Технологии

Илон Маск рассказал о вживляемых в мозг чипах

По словам Маска, благодаря чипам люди смогут слышать звуки, выходящие за пределы привычных частот.
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Общество

Власти Москвы опровергли сообщения об утечке данных избирателей

«С начала 2020 года утечек данных из информационных систем правительства Москвы не происходило», — приводит ТАСС сообщение.
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К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
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Общество

Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков

Москва, 4 августа 2020, 13:57 — REGNUM Проблему обманутых дольщиков в Московской области планируется решить за три года.
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Армия и оружие

Хатылев: обострение между Белоруссией и РФ грозит брешью в ПВО России

Обострение в отношениях Белоруссии и России может сказаться на взаимодействии двух стран в области обороны и, особенно в области ПВО.
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Происшествия

На Кубани выявили 119 случаев коронавируса за сутки

На 4 августа на Кубани у 8 704 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 153,3 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 03:58
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Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

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Армия и оружие

ООН считает, что КНДР продолжает разработку ядерного оружия

Эксперты полагают, что в этой стране ядерные устройства небольших размеров могли разработать за последние 6 испытаний.
Evo-rus.com 02:15
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Происшествия

В прессовом цехе «ГАЗа» в Нижнем Новгороде произошел пожар

Сегодня в 13:24 в Центр управления в кризисных ситуация поступил сигнал о пожаре в прессовом цехе "ГАЗа" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
Российская газета 08:18
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Общество

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
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Общество

Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины «Вектора» от COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
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Политика

Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru 06:46
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Игры

Sony купается в деньгах – PlayStation 4 продолжает обходить PlayStation 2, а продажи игр бьют все рекорды

За период с апреля по июнь Sony реализовала по всему миру 1,9 млн консолей PlayStation 4. Годом ранее за аналогичный квартал – 3,2 млн.
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Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации от гриппа

Роспотребнадзор рассказал Telegram-каналу портала стопкоронавирус.рф о сроках вакцинации от гриппа.
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Здоровье

Карантин по гриппу птиц вводится в двух селах Челябинской области

Как сообщалось ранее, рядом с этими селами, на берегах озер Песчаное и Табыньша, были обнаружены трупы дикой утки и еще четырех домашних птиц (уток и гусей).
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СК показал видео следственного эксперимента с женой убитого рэпера

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Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, слишком высокий индекс ультрафиолетового излучения будет наблюдаться в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской и Липецкой областях, а также – в Алтайском крае и республике Тыва.
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Выглядящий на 20 лет 53-летний мужчина раскрыл свой секрет молодости

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Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
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Оценены потери России от закрытия границ

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о потерях России в результате закрытия границ на фоне пандемии коронавируса и отсутствия потока иностранных туристов.
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Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для россиян

Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для российских туристов на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений.
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Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте

Столичные власти оштрафовали пассажиров на более чем 210 млн рублей с начала введения перчаточно-масочного режима.
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В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Газета.Ru вчера в 19:59
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