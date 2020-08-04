Экономика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году. Об этом глава республики сообщил во время послания белорусскому народу и парламенту, трансляция которого доступна на YouTube.
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Лукашенко оценил потери Белоруссии от «нефтяных разборок» с Россией

РИА Новости06:04

Лукашенко: Белоруссия потеряла от "нефтяных разборок " с Россией около $600 млн

ТАСС06:03

Белоруссия назвала потери из-за «нефтяных разборок» с Россией

Lenta.ru06:34

Минск недополучил из-за нефтяных разборок с РФ 1,5 млрд бел. рублей

Интерфакс05:59

Лукашенко оценил потери Белоруссии от «нефтяных разборок» с Россией

RT на русском05:38

Лукашенко: Из-за нефтяных разборок с Россией бюджет Белоруссии потерял полтора миллиарда рублей

Эхо Москвы06:02

Лукашенко заявил, что из-за «нефтяных разборок» с РФ Белоруссия потеряла 1,5 млрд рублей

Газета.Ru05:43
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Общество

Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для россиян

Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для российских туристов на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений.
Lenta.ru 04:41
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Политика

Лукашенко: в Белоруссию переброшен еще один иностранный отряд

В Белоруссию прибыл отряд иностранных наемников, который разместился на юге государства.
URA.Ru 06:57
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Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Известия 04:46
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Шоу-бизнес

Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой

Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ 03:51
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Общество

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
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Общество

Инфекционист допустила рост числа случаев коронавируса в России осенью

К небольшому росту числа зараженных коронавирусом может привести возвращение россиян с курортов осенью.
Rambler News Service 00:58
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Культура

Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»

В своем Instagram актриса сообщила о начале съемок продолжения ситкома, однако не стала раскрывать тайну выхода картины на экраны.
Evo-rus.com 05:33
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Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
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Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс вчера в 07:01
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Экономика

Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
RT на русском 04:38
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Политика

В США призвали Помпео надавить на участников строительства СП-2

«Полагаю, в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» вы сейчас имеете все законные полномочия предельно ясно дать понять всем, кто участвует в строительстве данного трубопровода, что последствия этого будут катастрофическими и делать этого не стоит», — приводит RT слова Круза во вторник, 4 августа.
Известия 00:41
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Армия и оружие

«Искандеры» нанесут массированный ракетный удар под Астраханью

News.ru 06:59
Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
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Армия и оружие

Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
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Религия

Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла

Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
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Происшествия

В России девятилетнюю девочку насмерть задавило упавшими трубами

В селе Нижний Мамон Верхнемамонского района Воронежской области девятилетнюю девочку насмерть задавило упавшими трубами.
Lenta.ru 07:13
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Происшествия

Украинскую топ-модель избили в Турции

Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия вчера в 16:09
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Автоспорт

Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
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Шоу-бизнес

Знакомые Прилучного раскрыли двух любовниц актера в браке с Муцениеце

На съемочной площадке с Павлом принялась флиртовать его коллега — звезда фильма "Гоголь" Юлия Франц.
Слово и Дело 06:08
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Армия и оружие

Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России

Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform вчера в 02:18
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Общество

Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков

Москва, 4 августа 2020, 13:57 — REGNUM Проблему обманутых дольщиков в Московской области планируется решить за три года.
REGNUM 06:57
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Экономика

Экономист дал прогноз по ситуации на финансовых рынках

RT на русском 07:34
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Происшествия

Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

REGNUM 04:23
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Космос

SpaceX показала полное видео спуска Crew Dragon

Американская компания SpaceX показала полное видео спуска космического корабля Crew Dragon с астронавтами Робертом Бенкеном и Дугласом Херли, включающее развертывание парашютов и приводнение в Мексиканском заливе.
Lenta.ru 03:37
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Общество

Доходы главы Липецкой области упали на 150 млн рублей в 2019 году

Декларируемый доход губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в 2019 году по сравнению с предыдущим годом сократился на 150 млн рублей и составил почти 45 млн рублей.
ТАСС 07:56
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Общество

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
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Политика

Лукашенко обращается к народу Белоруссии с посланием

Российская Федерация всегда будет ближайшим союзником Белоруссии, кто бы ни стоял у власти, заявил действующий президент республики Александр Лукашенко.
Политическая Экспертиза 05:19
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Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
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Шоу-бизнес

Ведущий Первого канала тайно развелся с молодой женой

Ведущий Первого канала Александр Гордон тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Lenta.ru 04:22
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Бывший король Испании сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции

Бывший король Испании Хуан Карлос I сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции.
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