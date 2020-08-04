Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году. Об этом глава республики сообщил во время послания белорусскому народу и парламенту, трансляция которого доступна на YouTube.

Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию

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