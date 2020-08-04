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Lenta.ru
Lenta.ru

Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году. Об этом глава республики сообщил во время послания белорусскому народу и парламенту, трансляция которого доступна на YouTube.В источнике
Александр Лукашенко
Мы в этой непростой ситуации не закрыли предприятия в отличие от всего мира, направили из бюджета дополнительно полмиллиарда рублей тем, кто особенно нуждался в поддержке государства. И это в этих условиях, когда от нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил полтора миллиарда рублей.
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Минск недополучил из-за нефтяных разборок с РФ 1,5 млрд бел. рублей

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Белоруссия назвала потери из-за «нефтяных разборок» с Россией

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