Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году. Об этом глава республики сообщил во время послания белорусскому народу и парламенту, трансляция которого доступна на YouTube.В источнике
Мы в этой непростой ситуации не закрыли предприятия в отличие от всего мира, направили из бюджета дополнительно полмиллиарда рублей тем, кто особенно нуждался в поддержке государства. И это в этих условиях, когда от нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил полтора миллиарда рублей.
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