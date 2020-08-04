Мы в этой непростой ситуации не закрыли предприятия в отличие от всего мира, направили из бюджета дополнительно полмиллиарда рублей тем, кто особенно нуждался в поддержке государства. И это в этих условиях, когда от нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил полтора миллиарда рублей.