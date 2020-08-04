Экономика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году. Об этом глава республики сообщил во время послания белорусскому народу и парламенту, трансляция которого доступна на YouTube.
Читать в источнике
Комментировать66

Подробнее о событии

Лукашенко оценил потери Белоруссии от «нефтяных разборок» с Россией

РИА Новости06:04

Лукашенко: Белоруссия потеряла от "нефтяных разборок " с Россией около $600 млн

ТАСС06:03

Белоруссия назвала потери из-за «нефтяных разборок» с Россией

Lenta.ru06:34

Минск недополучил из-за нефтяных разборок с РФ 1,5 млрд бел. рублей

Интерфакс05:59

Лукашенко оценил потери Белоруссии от «нефтяных разборок» с Россией

RT на русском05:38

Лукашенко: Из-за нефтяных разборок с Россией бюджет Белоруссии потерял полтора миллиарда рублей

Эхо Москвы06:02

Лукашенко заявил, что из-за «нефтяных разборок» с РФ Белоруссия потеряла 1,5 млрд рублей

Газета.Ru05:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:38, Ашберн
Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье

РИА Новости 08:27
Общество

Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины «Вектора» от COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
RT на русском 06:56
14
Политика

Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что задержанные россияне дали показания, что специально были направлены в Белоруссию.
RT на русском 06:30
702
Армия и оружие

Белоруссия проведет учения ВВС и ПВО

Белоруссия с 4 по 7 августа проведет первый этап оперативно-тактического учения с ВВС и войсками ПВО.
Lenta.ru 08:54
Политика

Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru 06:46
187
Общество

Учителя устроили шествие с гробами против открытия школ в Нью-Йорке

Ридус 05:24
Армия и оружие

Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
597
Общество

Экс-король Испании Хуан Карлос, обвиняемый в коррупции, покинул страну

82-летний экс-король Испании Хуан Карлос решил покинуть страну после того, как несколько недель назад в отношении него началось антикоррупционное расследование.
RuNews24.ru 03:35
65
Футбол

Джанаев назвал Кокорина лучшим футболистом современного поколения

По мнению вратаря, Кокорин является лучшим футболистом современного поколения.
ProstoProSport 07:21
Происшествия

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъ 08:46
211
Общество

Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте

Столичные власти оштрафовали пассажиров на более чем 210 млн рублей с начала введения перчаточно-масочного режима.
Интерфакс 06:30
33
Хоккей

«Локомотив» трижды сыграет со СКА на турнире в Сочи

Команды сыграют между собой по три матча за выход в финал турнира. Матчи «Локомотива» и СКА запланированы на вторник, четверг и пятницу.
Ярославский регион. Северный край 09:00
Шоу-бизнес

Телеведущий Александр Гордон развелся

Российский телеведущий Александр Гордон развелся со своей четвертой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Газета.Ru 08:13
122
Экономика

Минфин РФ начал процедуру разрыва налогового соглашения с Кипром

Для выполнения поручения президента России Владимира Путина о введении налога в размере 15% на доходы в виде дивидендов и процентов, которые выплачиваются из РФ в Республику Кипр, с 3 августа текущего года Минфин начал процедуру денонсации соглашения.
iReactor вчера в 06:22
1K
Здоровье

Простой способ без лекарств снизить холестерин назвала кардиолог

Понизить уровень холестерина в организме помогут овсяная каша и отруби, чеснок, цитрусовые и яблоки.
Цензуры.Нет 08:34
3
Шоу-бизнес

Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком

Мужа певицы Полины Гагариной заметили в компании женщины с ребенком на прогулке в Ботаническом саду на ВДНХ.
ФАН вчера в 09:31
5
Армия и оружие

Мантуров: проблемы с двигателем танка Т-14 «Армата» устранены

На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт на закупку у "Уралвагонзавода" 132 боевых танков Т-14 и БМП Т-15 на платформе "Армата".
Mil.Press Военное вчера в 02:29
44
Общество

Айрата Мухарлямова уволили из казанского суворовского училища

Айрата Мухарлямова уволили из казанского суворовского училища. Его обвиняли в домогательствах к подросткам.
Enter 09:11
Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн мальчика

Власти Крыма наградят семилетнюю Дарью из Тулы, которая спасла упавшего в бассейн отеля 5-летнего мальчика, не умеющего плавать.
ТАСС 08:17
31
Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
1,1K
Авто

Audi назвала цены на универсал Audi A6 allroad quattro для России

Компания Audi объявила о начале приема заказов в России на «внедорожный» универсал A6 allroad quattro четвертого поколения и назвала рублевую цену.
Тарантас Ньюс 08:17
Общество

Сбербанк зафиксировал прекращение роста расходов россиян

Негативная динамика последних дней июля привела к тому, что по итогам месяца расходы россиян на товары и услуги сократились в годовом исчислении на 0,7%. При отсутствии мер государственной поддержки населения сокращение трат, по оценке аналитиков Сбербанка, составило бы 6%.
РБК 07:03
Здоровье

Стали известны настоящие причины массового увольнения врачей в Ростовской области

О причинах рассказал заведующий хирургическим отделением центральной городской больницы Каменска-Шахтинского Георгий Медведев.
Privet-Rostov.ru 09:07
Наука

Собаки перерабатывают речь подобно людям

Evo-rus.com 08:25
4
Общество

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
410
Общество

Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия вчера в 22:17
267
Общество

Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса

Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
123
Общество

Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание

РИА Новости 05:55
117
Общество

«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»

Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
2,2K
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
156
Как работают Яндекс.Новости?
Президентская кампания в БеларусиБольше новостей по теме
Главное