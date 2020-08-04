Экономика
Lenta.ruЛукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году. Об этом глава республики сообщил во время послания белорусскому народу и парламенту, трансляция которого доступна на YouTube.
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Футбол
УЕФА объявил правила организации отборочных матчей еврокубков в сезоне-2020/21
УЕФА представил специальные правила проведения отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21.
RT на русском 11:47
Происшествия
Власти опровергли версию о взрыве пиротехники в порту Бейрута
Глава службы общей безопасности Ливана, генерал Аббас Ибрагим опроверг версию о взрыве пиротехники в порту в Бейруте.
Вечерняя Москва 13:19
Происшествия
Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в аэропорту Петербурга
Пассажирский самолет, выполнявший рейс Санкт-Петербург - Красноярск, возвращается в аэропорт вылета из-за трещины в стекле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 14:29
Кино
Netflix опубликовал трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
Netfilx опубликовал трейлер сериала "Рэтчед" (Ratched), в центре сюжета которого жизнь медсестры Милдред Рэтчед, персонажа романа "Пролетая над гнездом кукушки" Кена Кизи.
ТАСС 14:19
Футбол
Тульский «Арсенал» подпишет контракт с новым спонсором
У тульского "Арсенала" появится новый официальный спонсор. Подписание контракта пройдет на Центральном стадионе в четверг, 6 августа.
Тульская пресса 13:39
Экономика
Названа главная спасительница российской экономики
Глава Банка России Эльвира Набиуллина названа главной спасительницей российской экономики, по мнению немецкого издания Die Welt.
Lenta.ru 13:44
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Происшествия
В китайском Шэньяне молния попала в небоскрёб
В Китае жители одного из крупнейших городов страны Шэньяна сняли момент удара молнии в небоскреб, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13:41
Политика
Кравчук предложил создать делегацию для «возвращения» Крыма
Для "возвращения" Крыма Украине должна быть создана специальная группа, в которую должны войти крымские татары – заявил бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Газета.Ru 14:33
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
Политика
Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня заявил о попытке организовать бойню в центре Минска и миллиардных ресурсах на дестабилизацию ситуации в преддверии президентских выборов.
Эхо Москвы 07:07
Происшествия
В Дагестане грузовик сорвался с обрыва, из 9 пострадавших 5 детей
Девять человек, включая пятеро детей пострадали в результате падения грузовика с обрыва. Авария произошла сегодня в Бежтинском районе.
Вести.Ru 13:18
Шоу-бизнес
Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
По информации одного из сотрудников администрации «Театра Луны», женщина упала и сломала руку, когда была в душе медицинского учреждения.
Evo-rus.com 09:29
Шоу-бизнес
Прилучный изменял Муцениеце с двумя известными актрисами одновременно
Знаменитый российский актер Павел Прилучный, будучи еще в браке с Агатой Муцениеце, изменял ей с двумя любовницами.
Политическая Экспертиза 05:54
Шоу-бизнес
Звезда «Содержанок» Софья Эрнст раскрыла секрет молодости
Звезда «Содержанок» Софья Эрнст опубликовала фото на своей странице в Instagram и раскрыла секрет молодости.
Вечерняя Москва 07:42
Происшествия
Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького
Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
Кино
Кортни Кокс вернется к роли журналистки в пятой части «Крика»
РИА Новости вчера в 14:34
Спорт
EA Sports опубликовала трейлер с геймплеем FIFA 21
Компания Electronic Arts опубликовала геймплейный трейлер к FIFA 21.
LiveSport.ru 13:37
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
Футбол
40-летний Боруц вернулся в «Легию», подписав контракт на один сезон
40-летний футболист заключил с клубом контракт на один сезон.
Sport24.ru 03:19
Футбол
«Если поставят левым защитником — буду играть левым защитником». Вагнер Лав вернулся и рассказал все
Эксклюзивное интервью легендарного Вани, который выиграл с ЦСКА 14 трофеев. История захода Вагнера Лава в «Кайрат» покрыта мраком тайны.
Матч ТВ 03:42
Игры
Microsoft запустит стриминговый сервис xCloud на Android 15 сентября
Американская корпорация Microsoft объявила, что ее собственный стриминговый игровой сервис xCloud появится на мобильных устройствах на базе операционной системы Android 15 сентября 2020 года.
Коммерсантъ 13:29
Здоровье
Саратовская область готовится ко второму этапу снятия ограничений
Напомним, чтобы перейти ко второму этапу снятия ограничений, необходимо чтобы в Саратовской области установились три показателя: коэффициент распространения коронавируса, количество свободных больничных коек и охват тестирования.
АиФ Саратов 12:31
Политика
Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября
Ранее Трамп заявил, что намерен запретить деятельность приложения, которое принадлежит Китаю.
Evo-rus.com 03:23
Общество
В АТОР озвучили условия получения шенгенской визы
Визовые центры большинства европейских стран уже возобновили работу, однако при получении шенгенской визы действуют определенные ограничения, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Российская газета 08:25