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Lenta.ru
Lenta.ru

Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году. Об этом глава республики сообщил во время послания белорусскому народу и парламенту, трансляция которого доступна на YouTube.В источнике
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РИА Новости

Лукашенко оценил потери Белоруссии от «нефтяных разборок» с Россией

РИА Новостивчера в 06:04
ТАСС

Лукашенко: Белоруссия потеряла от "нефтяных разборок " с Россией около $600 млн

ТАССвчера в 06:03
Lenta.ru

Белоруссия назвала потери из-за «нефтяных разборок» с Россией

Lenta.ruвчера в 06:34
Интерфакс

Минск недополучил из-за нефтяных разборок с РФ 1,5 млрд бел. рублей

Интерфаксвчера в 05:59
RT на русском

Лукашенко оценил потери Белоруссии от «нефтяных разборок» с Россией

RT на русскомвчера в 05:38
Эхо Москвы

Лукашенко: Из-за нефтяных разборок с Россией бюджет Белоруссии потерял полтора миллиарда рублей

Эхо Москвывчера в 06:02
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что из-за «нефтяных разборок» с РФ Белоруссия потеряла 1,5 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 05:43

Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
CT news19:32
2K

«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»

Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомостивчера в 06:33
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новостивчера в 09:58
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Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить к награде семилетнюю Дарью из Тулы, которая бросилась в бассейн для спасения своего друга — пятилетнего Арсения из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ).
Известиявчера в 16:38
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Эксперт рассказал о влиянии технологии 5G на здоровье человека

Особого влияния на здоровье человека не окажут сети 5G, так как человеческий организм способен хорошо приспосабливаться к новым условиям окружающей среды во время эволюции, рассказал агентству «Прайм» медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али 4 августа.
ИА Красная Весна19:54
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МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель

Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Интерфаксвчера в 12:14
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Военный эксперт оценил возможность немецкой пушки уничтожить «Армату»

Выводы украинских журналистов из издания Defence Express о том, что новая немецкая пушка калибром 130 мм может уничтожать российские танки Т-14 «Армата» и другую российскую бронетехнику, не имеют никакой связи с реальностью, рассказал «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов 4 августа.
Известиявчера в 09:54
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