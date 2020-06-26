В качестве базы для нового Основного закона Белоруссии Бабарико предлагает взять Конституцию 1994 года, очистив ее от масштабных изменений, усиливающих власть президента и внесенных в 1996 году. Лукашенко назвал возврат к Конституции 1994 года движением назад.

Здоровье Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака. 95

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС. 3,1K

Политика США из-за Гонконга ввели визовые санкции против китайских чиновников Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу объявил о введении визовых ограничений в отношении чиновников Коммунистической партии Китая (КПК) за "подрыв автономии" Гонконга. 4

Шоу-бизнес Федосеева-Шукшина боится, что Алибасова держат в психушке насильно Федосеева-Шукшина боится, что Алибасова держат в психушке насильно На протяжении трех месяцев знаменитая актриса не может выйти на связь со своим законным супругом. 5

Политика Трамп пообещал вандалам тюремные сроки в десять лет Президент США Дональд Трамп заявил, что вандализм во время протестов в Вашингтоне будет караться десятилетними сроками в тюрьме.

Общество Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.

Авто Составили рейтинг самых дорогих в обслуживании машин в РФ Самым дорогим обслуживанием в столице обладает Skoda Karoq – за 3 ТО нужно будет заплатить 46,8 тыс. руб. А наименьшей стоимостью ТО отличается Kia Rio – 22500 руб. Но в Северной столице самая высокая цена на обслуживание у Skoda Karoq (43720 рублей), а самая низкая – у Hyundai Solaris (25936 рублей). 3

Фигурное катание Медведева победила Загитову в голосовании ISU Skating Awards 2020 Действующая олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира Алина Загитова не претендует ни на одну премию, кроме, возможно, Вклада в фигурное катание, где претенденты не указаны.

Общество Суд освободил от штрафа фигуранта дела «Седьмой студии» Апфельбаум Судья подчеркнула, что Апфельбаум, принимавшая документы без надлежащей проверки и контроля, причастна к ущербу государству в размере почти 129 млн рублей.

Гаджеты Intel пояснил отказ Apple от процессоров x86 Американская организация Apple планирует перевести собственные компьютеры и ноутбуки на процессоры собственной разработки, но для этого потребуется около 2 лет.

Политика Путин пригласил Макрона в Россию Президент России Владимир Путин пригласил главу Франции Эммануэля Макрона приехать с визитом в Россию. 55

Общество Суд США обязал Telegram вернуть инвесторам $1,22 млрд Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк признал требования Комиссии по ценным бумагам и биржам к компании Telegram Group Inc. и обязал ее вернуть $1,22 млрд покупателям цифровых токенов Gram, сообщает ТАСС. 114

Общество Microsoft закроет большинство своих розничных магазинов В рамках нового подхода к розничной торговле компания Microsoft закроет большинство своих розничных магазинов. 1

Космос SpaceX на сутки перенесла запуск очередной партии спутников Starlink Запуск на орбиту очередной партии из 57 микроспутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, планировавшийся в четверг, перенесен на 26 июня, сообщила в четверг компания-разработчик SpaceX. 14