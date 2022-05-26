«Идет ротация вооруженных сил, сил спецопераций. Западное, северо-западное направление, батальонно-тактические группы направлены на юг и прикрывают вместе с пограничными войсками», – приводит слова президента Telegram-канал «Пул Первого».
"Владимир Путин акцентировал, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений — при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада", — рассказали в пресс-службе.
По данным суда, 115 бывших военнослужащих Росгвардии обратились с коллективным иском об оспаривании действий воинских должностных лиц Росгвардии, связанных с привлечением истцов к дисциплинарной ответственности, их досрочным увольнением с военной службы в связи с несоблюдением условий контракта и исключением их из списков личного состава воинской части.
Условия, которые президент Украины Владимир Зеленский выдвигает для перемирия, невыполнимы в принципе, заявил заместитель председателя Совета безопасности России (СБ РФ) Дмитрий Медведев, об этом он написал в Telegram-канале.
Поставки западными странами Украине вооружений, которые способны наносить удары по территории России, станут шагом к неприемлемой эскалации, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.
Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, бывший командующий воздушно-десантными войсками, генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что «демилитаризация» Украины может занять до десяти лет.