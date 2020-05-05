Коронавирус
РЕН ТВЛукашенко анонсировал телефонные переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.
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Политика
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов ушел в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Происшествия
В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать
В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства семейной драмы: восьмилетний мальчик набросился с ножом на отца и нанес ему несколько ударов.
Российская газета 08:45
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Политика
Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств посетить Минск и принять участие в параде Победы.
РБК 07:25
Общество
В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов не исключил, что в 2020 году полностью отменят проведение основного государственного экзамена для девятых классов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:56
Политика
Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР
Украинские власти никогда не пойдут на переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.
Газета.Ru 08:38
Происшествия
Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет
В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 12:00
Общество
В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
Коммерсантъ вчера в 23:29
Общество
Эксперт рассказал о новых штрафах для водителей
Новые штрафы для автовладельцев подготовили в правительстве России.
Известия вчера в 21:37
Общество
Отца Хабиба Нурмагомедова доставили спецбортом в больницу Москвы
Отца Хабиба Нурмагомедова - 57-летнего Абдулманапа - доставили спецрейсом из Махачкалы в одну из больниц Москвы.
Газета.Ru 09:13
Космос
Кировчане смогут весь май наблюдать в небе МКС
Свойкировский.рф вчера в 03:47
Политика
Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию
Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, ставший одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на действия России.
BFM.ru 02:16
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
Общество
В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом
Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована.
РИА Новости 05:34
Здоровье
85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки.
Kursk.com вчера в 04:22
Общество
«Масочный режим» введут власти Югры
Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что регионе будет введен обязательный "масочный режим".
Газета.Ru 09:34
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Российская газета 00:04
Общество
Полиция разогнала акцию протеста против карантина в Гааге
Полиция Нидерландов разогнала в Гааге участников акции протеста против ограничительных мер, введенных властями для борьбы с эпидемией коронавируса нового типа.
Вестник Кавказа 08:52
Авто
Компания Nissan ограничит свое присутствие в Европе
Компания Nissan планирует сократить свое присутствие в Европе и сосредоточиться на трех рынках: США, Китае и Японии.
Автоновости дня 01:54
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском вчера в 00:40
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Эхо Москвы вчера в 19:04
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
Авто
Представлена серийная версия Toyota Mirai на водородном топливе
Компания Toyota представила серийную версию второго поколения модели Toyota Mirai на водородном топливе, которую вскоре запустят в продажу на мировом рынке.
Picsnews.net вчера в 14:25
Армия и оружие
США намерены закупить системы вооружения стран бывшего СССР
В планы США входит закупка систем вооружения, которыми активно пользуются страны бывшего СССР, а также входящие в Восточный блок государства.
Актуальные Новости 02:26
Общество
«Бесогон» Михалкова со словами про чипирование не вышел в эфир
Телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской программы режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", темой которого являлись конспирологические теории вокруг распространения коронавируса, в том числе так называемое чипирование.
Life.ru 02 мая в 14:32
Общество
В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса
Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155370 случаев (+ 7, 0 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Российская газета 03:57
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали надевать перчатки
Жителям напомнили, что в регионе с 12 мая обязательным становится ношение медицинских масок.
Новые Известия 09:27
Экономика
Суд Германии: ЕЦБ превысил свои полномочия
Высший суд Германии постановил, что покупка облигаций Европейского центрального банка (ЕЦБ) не учитывает "принцип пропорциональности", предполагая, что центральный банк еврозоны зашел слишком далеко, превысив полномочия, пишет CNBC.
Вести.Ru 07:48