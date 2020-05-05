Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

Политика Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов ушел в отставку Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. 73

Общество В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников Глава Минпросвещения Сергей Кравцов не исключил, что в 2020 году полностью отменят проведение основного государственного экзамена для девятых классов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. 278

Политика Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР Украинские власти никогда не пойдут на переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council. 69

Общество В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета». 1,8K

Политика Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, ставший одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на действия России. 1,7K

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей. 901

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