Коронавирус
РБКЛукашенко сообщил о запланированном разговоре с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на вторник у него запланирован телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство БелТА.
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Армия и оружие
Американские F-35 всё же испытали против С-400 в Сирии
Avia.pro вчера в 23:42
Политика
В Турции основные предприятия возобновят работу с 11 мая
Все основные промышленные предприятия Турции возобновят работу с 11 мая, заявил министр промышленности и технологии страны Мустафа Варанк.
РИА Новости 07:42
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на Парад Победы в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на Парад Победы 9 Мая.
Коммерсантъ 05:45
Общество
В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
Коммерсантъ вчера в 23:29
Общество
В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников
Москва, 5 мая 2020, 14:09 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) могут отменить в России в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 07:09
Экономика
Названы сценарии роста безработицы в России
Согласно оптимистичному сценарию, число безработных в РФ к концу 2020 года вырастет приблизительно на 1,5 млн человек, составив 5 млн (7,3%).
BFM.ru 08:00
Общество
От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин
Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
Происшествия
Украинские националисты поставили на колени 13-летнюю девочку
Экспресс газета 04:18
Общество
Отца Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы
RT на русском 06:58
Общество
В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом
Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Хан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована.
РИА Новости 05:34
Гаджеты
«Билайн» продает смартфон Samsung А01 за 4,5 тысячи рублей
Один из российских операторов предлагает скидку в 1,5 тысячи рублей на смартфон Samsung А01, финальная стоимость которого сопоставима с ценой гаджета от неизвестного китайского производителя – 4,5 тысячи рублей.
Faktom вчера в 06:02
Здоровье
Главврач областного психоневрологического диспансера будет уволен
Как сообщил Юрий Шуршуков, с завтрашнего дня главный врач психоневрологической больницы будет снят со своей должности Такие люди, которые при нехватке средств ничего не делают, должны быть уволены.
ГТРК Липецк 07:39
Политика
Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях
Доказательств, что коронавирус COVID-19 "сбежал" из лабораторий в китайском городе Ухань, нет, сообщает издание The Guardian со ссылкой на собственный источник в разведке.
Вести.Ru 03:29
Общество
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Происшествия
В Вологодской области умерла первая пациентка с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Коммерсантъ 05:48
Общество
В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавирусной инфекции
В России за сутки выявлено 10 102 случая кооронавирусной инфекции - об этом 5 мая сообщил оперштаб.
Газета.Ru 04:15
Общество
Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Эхо Москвы вчера в 19:04
Авто
В Германии продают Lada Niva за 2,4 млн рублей, которой нет в России
Самая дорогая версия создана на базе Lada Niva Bronto.
Российская газета 05:31
Общество
В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
Шоу-бизнес
Актриса Валентина Титова выживает на 10 тыс. рублей в месяц
Как объяснила Валентина Антиповна, 10 тыс руб. она сразу отдаёт за квартплату, поэтому на жизнь ей остаётся только половина от пенсии.
Bimru.ru вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением
Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости вчера в 16:41
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Культура
Стефани Майер напишет новую книгу саги «Сумерки»
МИР 24 вчера в 21:11
Здоровье
В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса
Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
BFM.ru 05:33
Общество
В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден
Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости вчера в 12:32
Политика
Германия объявила в международный розыск российского хакера
В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung.
Газета.Ru 04:57