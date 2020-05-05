Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на вторник у него запланирован телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство БелТА.

Лукашенко сообщил о запланированном разговоре с Путиным

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