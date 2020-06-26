Политика

РБКРБКЛукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию

В качестве базы для нового Основного закона Белоруссии Бабарико предлагает взять Конституцию 1994 года, очистив ее от масштабных изменений, усиливающих власть президента и внесенных в 1996 году. Лукашенко назвал возврат к Конституции 1994 года движением назад.
Читать в источнике
Комментировать177

Подробнее о событии

Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию

РБК10:43

Лукашенко заявил, что новую Конституцию Белоруссии подготовят за два года

РИА Новости08:23

Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года

RT на русском09:08

Лукашенко заявил о планах переписать Конституцию за два года

Говорит Москва08:40

Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года

Коммерсантъ08:25

Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию Белоруссии

ТАСС09:26

Лукашенко заявил, что Конституция Белоруссии требует решительных изменений

Газета.Ru08:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 17:05, Ашберн
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК вчера в 18:03
21
Футбол

Малком: «Мне кажется, команда немного не была готовой к такой игре»

Лучший футболист матча «Зенит» - «Крылья Советов» (2:1) Малком поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру 15:46
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 14:38
574
Общество

Черногория вновь вводит карантинные меры

Как передает агентство Reuters, за последние десять дней здесь зафиксировали сто новых случаев инфекции.
Эхо Москвы 12:04
Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
2,5K
Общество

Председатель УИК на голосовании по поправкам выиграла квартиру в Омске

59-летняя жительница села Лузино Омской области Анна Ганева выиграла квартиру в областном центре, приняв участие в лотерее, которая проводится на избирательных участках в рамках голосования по поправкам в Конституцию.
Информационное агентство FederalCity 04:33
147
Общество

Бывший ухажер Волочковой вышел из тюрьмы и потребовал у нее 130 миллионов рублей

Бывший ухажер балерины Анастасии Волочковой бизнесмен Владислав Фоменко подал на нее в суд.
Lenta.ru 15:35
2
Футбол

«Зенит» благодаря двум реализованным пенальти обыграл «Крылья Советов»

В матче 24-го тура РПЛ "Зенит" на своем поле переиграл "Крылья Советов" - 2:1.
Российская газета 16:08
Общество

Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
МИР 24 06:00
2,4K
Космос

Роскосмос утвердил техзадание на возвращаемую ракету

В новой разработке будет предусмотрено применение возвращаемой первой ступени, которую можно будет использовать неоднократно.
Военное дело 09:09
31
Хоккей

Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
News.ru 13:43
Политика

В Конгрессе США откорректируют санкции против «Северного потока-2»

В Палату представителей Конгресса США внесен новый законопроект, направленный против газопровода "Северный поток-2", написал в Twitter конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.
Российская газета 11:34
175
Футбол

Ахмат — Сочи 1:1

Чемпионат 12:57
Происшествия

В аэропорту Ростова-на-Дону пассажира без маски сняли с рейса

Российская газета 12:13
18
Общество

Ростуризм: С 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов РФ

С 1 июля инфраструктура въездного туризма начнет работу в 67 регионах страны, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Российская газета 15:47
5
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада Победы в Калининграде наградили

Накануне стало известно, что Носатов остался приятно впечатлен выдержкой и самообладанием девушки, которая, потеряв туфлю во время парада, продолжила маршировать и сохранила стройность колонны.
Журналистская правда вчера в 08:00
6,7K
Энергетика

Россия планирует увеличить поставки газа в Китай

Миллер добавил, что в обозримом будущем объем поставок газа в Китай превысит 130 млрд куб. м газа в год.
Газета.Ru 14:48
48
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
357
Армия и оружие

Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем

РИА Новости 14:36
156
Политика

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия 15:25
68
Авто

В России до 1 июля 2021 года отложено введение новых правил тюнинга

Планируемые к введению с 1 июля 2020 новые правила тюнинга автомобилей отложены решением коллегии Евразийской экономической комиссии до 1 июля 2021 года.
МонаВиста 11:28
3
Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
120
Игры

Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077

На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей вчера в 19:31
57
Происшествия

Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:56
122
Армия и оружие

Трамп ввел закон военного времени для создания гиперзвукового оружия

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп воспользовался законом военного времени для того, чтобы срочно реализовать программы по созданию гиперзвукового вооружения и космических технологий.
Военное дело вчера в 01:55
123
Общество

За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 20 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.
Интерфакс 16:14
962
Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

REGNUM 04:52
63
Армия и оружие

В 2022 году испытают истребитель пятого поколения «Супер-Сухой»

По сообщению издания «Известия», испытания первого модернизированного истребителя пятого поколения начнутся летом 2022-го.
Военное дело 07:00
11
Общество

В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей

«Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении предыдущих выплат», — рассказали в Пенсионном фонде России.
ToDay News Ufa 24 июня в 03:51
52
Политика

Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей

RT на русском 10:26
815
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы президента БелоруссииБольше новостей по теме
Главное