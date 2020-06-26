Политика

РБКРБКЛукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию

В качестве базы для нового Основного закона Белоруссии Бабарико предлагает взять Конституцию 1994 года, очистив ее от масштабных изменений, усиливающих власть президента и внесенных в 1996 году. Лукашенко назвал возврат к Конституции 1994 года движением назад.
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Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию

РБК10:43

«Скопировал Путина»: какую новую Конституцию хочет Лукашенко

Московский Комсомолец11:19

Лукашенко заявил, что Конституция Белоруссии требует решительных изменений

Газета.Ru08:13

Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года

RT на русском09:08

Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года

Коммерсантъ08:25

Лукашенко заявил, что новую Конституцию Белоруссии подготовят за два года

РИА Новости08:23

Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию Белоруссии

ТАСС09:26
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Полузащитник "Реала" Тони Кроос признался, что имел проблемы со здоровьем из-за выпитого алкоголя после поражения весной 2012 года в финале Лиги чемпионов УЕФА.
Газета.Ru 22:51
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Общество

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Футбол

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Нерадзурри заплатят за 21-летнго марокканца 40 млн евро. С футболистом будет заключен контракт до июня 2022 года.
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РБК 14:29
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Здоровье

Ещё 196 человек заболели коронавирусом в Воронежской области

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Общество

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Армия и оружие

Индия рассматривает возможность покупки танков «Армата»

Индия рассматривает возможность покупки российских танков на базе платформы «Армата», сообщил «Звезде» источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Телеведущая Лера Кудрявцева уехала отдыхать с маленькой дочерью Машей в Адлер.
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По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников.
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Экономика

Вкладчики изменили сберегательную тактику

Вкладчики изменили сберегательную тактику О том, что портфель длинных рублевых вкладов снижается, а накопительных счетов в то же время растет, свидетельствует банковская отчетность за май.
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В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
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Артист отметил, что садиться за руль в тот вечер его не просили «ни Путин, ни кто-то другой».
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Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077

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Общество

За сутки коронавирусом заразилось рекордное количество американцев

За минувшие сутки в США выявили еще 40 тысяч 870 человек, заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2.
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Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США

В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
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