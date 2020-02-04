Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным в конце текущей недели. В Кремле подтвердили, что переговоры планируются на 7 февраля. По словам белорусского лидера, наступил "некий момент истины".

Общество Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17 Один из бывших лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) отказался признавать предъявленное ему Национальной прокуратурой Нидерландов обвинение в крушении летевшего рейсом MH17 малайзийского Boeing в Донбассе.

Финансы Названы два события, которые изменят курс рубля Специально для "РГ" Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", спрогнозировал дальнейшее развитие событий на валютном рынке: - Пары доллар / рубль и евро / рубль подскочили к максимумам за последние два месяца - к 64 и 71 соответственно.