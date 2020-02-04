Политика
Газета.RuЛукашенко анонсировал встречу с Путиным
Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным в конце текущей недели. В Кремле подтвердили, что переговоры планируются на 7 февраля. По словам белорусского лидера, наступил "некий момент истины".
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Общество
Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третьего ребенка
Милла Йовович родила третьего ребенка.
Общество
Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17
Один из бывших лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) отказался признавать предъявленное ему Национальной прокуратурой Нидерландов обвинение в крушении летевшего рейсом MH17 малайзийского Boeing в Донбассе.
Политика
Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
Спорт
Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России
Глава ФЛГР Елена Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России.
Политика
СМИ узнали о плане США расширить санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс США может принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2", если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.
Футбол
Кокорин сделал дубль в матче за «Зенит-2»
Киберспорт
Видео: названа дата появления Fallout 76 Wastelanders в Steam
Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчики Fallout 76 рассказали о системе репутации, которая появится в игре после выхода обновления.
Общество
Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
Кино
Стал известен состав персонажей киноверсии видеоигры Mortal Kombat
Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.
Общество
В Госдуме раскритиковали новый проект КоАП
Новый проект Кодекса об административных правонарушениях возбуждает ненависть к законотворчеству.
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Политика
Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»
В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Шоу-бизнес
40-летнюю любовницу Прохора Шаляпина засветила его мать
На своей странице в Instagram мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова разместила снимок сына с новой возлюбленной.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Армия и оружие
Минобороны Украины сообщило о ранении боевика ВСУ в Донбассе
Днем ранее в оборонном ведомстве ДНР заявили, что украинское военное командование занижает число небоевых потерь ВСУ в Донбассе.
Финансы
Названы два события, которые изменят курс рубля
Специально для "РГ" Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", спрогнозировал дальнейшее развитие событий на валютном рынке: - Пары доллар / рубль и евро / рубль подскочили к максимумам за последние два месяца - к 64 и 71 соответственно.
Происшествия
Мосгорсуд продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова
Мосгорсуд продлил на два месяца арест аспиранту механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Азату Мифтахову.
Происшествия
Самолет «Победы» выкатился за пределы ВПП в Уфе
Самолет авиакомпании «Победа», на борту которого находились 183 пассажира, выехал за пределы взлетной полосы в аэропорту Уфы.
Футбол
Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»
Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет в стартовом составе "Ростова" на матч с "Партизаном".
Политика
Украина победила Россию в торговом споре
Украина выиграла у России апелляцию во Всемирной торговой организации (ВТО) по делу о запрете экспорта вагонов.
Культура
Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале
Политика
В Китае приземлился первый борт Минобороны для эвакуации россиян
Посол России в КНР Андрей Денисов сообщал, что российскими самолетами из Китая могут вылететь также граждане стран СНГ.