Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко анонсировал встречу с Путиным

Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным в конце текущей недели. В Кремле подтвердили, что переговоры планируются на 7 февраля. По словам белорусского лидера, наступил "некий момент истины".
Читать в источнике
Комментировать434

Подробнее о событии

Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля

РИА Новости05:32

Песков подтвердил, что Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля в России

ТАСС04:04

В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Лукашенко

RT на русском04:08

В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Лукашенко

Известия04:15

Кремль подтвердил встречу Путина с Лукашенко

РБК04:12

В Кремле подтвердили предстоящую встречу Путина и Лукашенко

Life.ru04:15

Кремль уточнил дату встречи Путина и Лукашенко

Lenta.ru04:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Общество

Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Газета.Ru 05:01
Общество

Детские пособия вновь увеличили

С 1 февраля проиндексированы пособия некоторым льготным категориям россиян. В частности, выросли детские и социальные выплаты.
Go64.ru 02:00
Политика

Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился

Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Вечерняя Москва 03:11
Политика

Путин заявил о нежелании «погрязнуть» в поправках к Конституции

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с представителями общественности в Череповце заявил, что чем шире будет дискуссия о поправках в Конституцию, тем более народным будет Основной закон.
РБК 07:07
Политика

Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань

«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
RT на русском 04:20
Политика

Путин пожелал Китаю выйти с честью из ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что КНР удастся с честью выйти из ситуации с коронавирусом.
News.ru 07:47
Политика

Художника Васю Ложкина могут выдвинуть в Госдуму от новой партии

Художника Алексея Куделина (псевдоним Вася Ложкин) могут выдвинуть в качестве кандидата на довыборах в Госдуму в Ярославле от новой экологической партии "Зеленая альтернатива".
Газета.Ru 00:26
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Общество

Зять Рамзана Кадырова скрыл в декларации квартиру за $1 млн

Напомним, что ранее у семьи главы "Ростеха" Сергея Чемезова обнаружили недвижимость на Рублевке стоимостью в 4 млрд руб. Кроме того, у сестры нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина Натальи Стениной была найдена скрытая недвижимость на один миллиард рублей.
Новые Известия 06:12
Политика

Владимир Путин прилетел в Череповец

Сегодня же Владимир Путин посетит череповецкий Центр боевых искусств и, возможно, «школу будущего» — центр образования имени И.А. Милютина в Зашекснинском районе.
Gorodche.ru 02:59
Энергетика

Цены на нефть упали в ходе торгов

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась вечером 3 февраля ниже $55 за баррель, цена нефти WTI упала ниже $51 за баррель впервые с января 2019 года.
Известия вчера в 12:21
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 10:40
Футбол

Игроки «Манчестер Сити» призвали Гвардиолу отказаться от ротации

Согласно информации издания Daily Mail, после завершения встречи футболисты попросили главного тренера команды Хосепа Гвардиолы воздержаться от постоянной ротации.
Евро-футбол.ру 01:17
Происшествия

Во Франции зарезали чеченского блогера

Коммерсантъ 06:46
Экономика

Нафтогаз заявил о выплате премий за «победу» над Газпромом

Компания Нафтогаз получит премиальные в размере 1% от 2,9 млрд долларов, выплаченных Газпромом, за «победу» в Стокгольмском суде, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Взгляд.ру 05:32
Происшествия

В Москве возбуждено уголовное дело по факту нанесения травм ребенку

В Москве правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нанесения травм несовершеннолетнему ребенку.
Известия 07:26
Авто

Представлен обновленный Renault Megane

В Европе продажи обновленного Renault Megane стартуют летом 2020 года.
Авторамблер вчера в 09:05
Общество

16-летняя россиянка нарисовала Билли Айлиш для обложки Vogue

Журнал Vogue показал в соцсетях обложку цифровой версии мартовского номера, героем которой стала Билли Айлиш, обладательница пяти премий «Грэмми».
РБК вчера в 10:01
Наука

Ученые объяснили, как мелодия будильника влияет на пробуждение

Pravda.Ru 03:07
Происшествия

Адвокат заявил, что фигуранту дела Голунова угрожают сотрудники ФСБ

Бывший полицейский Денис Коновалов, арестованный по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, пожаловался адвокатам на угрозы со стороны сотрудников УСБ и ФСБ, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Коврижкин.
РИА Новости 06:36
Здоровье

В аптеках Бурятии подорожали медицинские маски

Медицинские маски подорожали в аптеках Республики Бурятия. Об этом сообщается в социальных сетях, в частности, паблике «Аноним 03».
Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 22:25
Происшествия

За скандалом с избиением липецкой школьницы последовало два увольнения

В Липецкой области несколько должностных лиц были уволены после скандала вокруг видеозаписи, на которой несколько школьниц из города Данкова избили младшеклассницу.
REGNUM 05:00
Происшествия

Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор за драку

Известия 06:15
Футбол

Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

Оргкомитет Евро-2020 сообщил о том, что актёр Константин Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на турнире.
Pravda.Ru 06:42
Футбол

«Краснодару» отказали в аренде хавбека «Монтеррея» Писарро

Полузащитник «Монтеррея» Родольфо Писарро мог оказаться в «Краснодаре» во время зимнего трансферного окна, сообщает ESPN.
Чемпионат 04:46
Общество

«Грустный» Киану Ривз изображен в украинском учебнике истории

REGNUM 03:49
Шоу-бизнес

Мать Прохора Шаляпина показала 40-летнюю любовницу сына

Как выяснилось, новой пассией эпатажного исполнителя оказалась 40-летняя Татьяна, канадская миллионерша, владелица сети адвокатских компаний.
Shraibikus News 06:23
Общество

Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса

Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.
REGNUM 02:25
Кино

Вышел тизер мультфильма «Миньоны: Грювитация»

Телеканал 360° 05:47
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru 06:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное