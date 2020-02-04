Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко ожидается 7 февраля в РФ. Об этом сообщил 4 февраля журналистам Лукашенко, а также подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна стремится к честным и прозрачным отношениям с Россией, но сама определяет свою внешнюю политику.

Экономика Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.

Армия и оружие Лавров назвал невыполненные Турцией обязательства по Идлибу Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» заявил, что Турция на данный момент «не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне».

Культура «Первый канал» отказался от трансляции «Оскара» «Первый канал» не будет транслировать вручение премии «Оскар» в 2020 г. Трансляции нет в сетке телеканала в ночь с 9 на 10 февраля, обратил внимание «Коммерсантъ».

Происшествия Из Китая в Тюмень эвакуируют сотни россиян из-за коронавируса Утром 5 февраля в Тюмень прибудет два борта с россиянами, которых эвакуируют из китайского Уханя, где сейчас бушует эпидемия смертельно опасного коронавируса.

Гаджеты «Ростех» перенесет производство защищенных бизнес-смартфонов в Россию "Аэронавигационные и информационные системы" (АИС, входит в "Ростех") и Mobile Inform Group (MIG) запустят в России производство защищенных смартфонов и планшетов, ориентированных на корпоративных пользователей.

Футбол «Арсенал» сыграл вничью с «Пршибрамом» Тульский «Арсенал» в товарищеском матче сыграл вничью с «Пршибрамом» — 1:1. В составе российской команды забил Александр Ломовицкий.

Политика Украинский депутат в переписке назвал премьера гомиком Журналисты засняли депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Илью Киву за перепиской, в которой он назвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука "гомиком".

Культура Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул» Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.

Политика Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».