Политика

REGNUMREGNUMНаступил момент истины: Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко ожидается 7 февраля в РФ. Об этом сообщил 4 февраля журналистам Лукашенко, а также подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать469

Подробнее о событии

Затулин оценил «момент истины» Лукашенко

Московский Комсомолец09:32

В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Лукашенко

Известия04:15

Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля

РИА Новости05:32

Песков подтвердил, что Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля в России

ТАСС04:04

«Момент истины». Лукашенко хочет сдаться или порвать с Россией

Life.ru08:30

Кремль подтвердил встречу Путина с Лукашенко

РБК04:12

В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Лукашенко

RT на русском04:08
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:13, Ашберн
Политика

Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна стремится к честным и прозрачным отношениям с Россией, но сама определяет свою внешнюю политику.
Газета.Ru 04:19
Шоу-бизнес

66-летняя Проклова появилась перед зрителями в шортах и без макияжа

Кадр со съемочной площадки выложен в Сети. На снимке актриса без капли макияжа и в удобной одежде.
ТВ Центр 02:44
Экономика

Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.
Интерфакс 04:51
Общество

Адвокат прокомментировал арест директора парка львов «Тайган»

Ситуация с арестом директора крымского парка львов "Тайган" напоминает шоу, заявил РИА Новости его адвокат Арман Петросян.
РИА Новости 10:40
Армия и оружие

Лавров назвал невыполненные Турцией обязательства по Идлибу

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» заявил, что Турция на данный момент «не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне».
RT на русском 10:09
Политика

Эрдоган объяснил приветствие караула в Киеве словами «слава Украине»

Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил, почему использовал лозунг "слава Украине" в качестве приветствия почетного караула в Киеве.
Газета.Ru 08:57
Культура

«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»

«Первый канал» не будет транслировать вручение премии «Оскар» в 2020 г. Трансляции нет в сетке телеканала в ночь с 9 на 10 февраля, обратил внимание «Коммерсантъ».
Ведомости 09:54
Футбол

Мамаев выйдет в стартовом составе «Ростова» на матч с «Партизаном»

Стал известен стартовый состав "Ростова" на матч второго тура товарищеского турнира в Катаре против белградского "Партизана".
Газета.Ru 09:12
Происшествия

Из Китая в Тюмень эвакуируют сотни россиян из-за коронавируса

Утром 5 февраля в Тюмень прибудет два борта с россиянами, которых эвакуируют из китайского Уханя, где сейчас бушует эпидемия смертельно опасного коронавируса.
URA.Ru 08:08
Энергетика

Платежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета

«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа.
Lenta.ru 09:41
Происшествия

В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии

РБК вчера в 09:33
Футбол

«Тамбов» проведет матчи РПЛ в Нижнем Новгороде

МК-Спорт 08:35
Гаджеты

«Ростех» перенесет производство защищенных бизнес-смартфонов в Россию

"Аэронавигационные и информационные системы" (АИС, входит в "Ростех") и Mobile Inform Group (MIG) запустят в России производство защищенных смартфонов и планшетов, ориентированных на корпоративных пользователей.
Вести.Ru 09:46
Армия и оружие

«Панцирь-С» уничтожил приближавшийся к базе Хмеймим беспилотник

Беспилотник, который приближался к базе Хмеймим, был уничтожен зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь - С". Об этом сообщает Минобороны.
РЕН ТВ вчера в 12:37
Музыка

Стал известен список претендентов на участие в Евровидении от России

Афиша Daily 09:47
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета 02:29
Политика

СМИ узнали о планах США расширить санкции против «Северного потока-2»

Новые санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» со стороны США могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года.
РБК 10:39
Культура

Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале

Газета.Ru вчера в 14:04
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Футбол

«Арсенал» сыграл вничью с «Пршибрамом»

Тульский «Арсенал» в товарищеском матче сыграл вничью с «Пршибрамом» — 1:1. В составе российской команды забил Александр Ломовицкий.
Спорт-Экспресс 10:52
Политика

Украинский депутат в переписке назвал премьера гомиком

Журналисты засняли депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Илью Киву за перепиской, в которой он назвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука "гомиком".
РИА Новости 10:37
Политика

Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с жителями города.
Взгляд.ру 08:50
Футбол

Нападающий «Чертаново» Колесниченко пройдет просмотр в ЦСКА

РИА Новости 08:57
Культура

Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»

Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург вчера в 12:50
Происшествия

Во Франции зарезали чеченского блогера

Коммерсантъ 06:46
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия вчера в 07:05
Политика

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
РИА Новости 10:41
Спорт

Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
РИА Новости 05:16
Экономика

Moody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя

Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.
РБК 10:23
Армия и оружие

ЦПВС: «Белые каски» отсняли видео о якобы применении в САР химоружия

RT на русском 09:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное