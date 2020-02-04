Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко анонсировал встречу с Путиным

Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным в конце текущей недели. В Кремле подтвердили, что переговоры планируются на 7 февраля. По словам белорусского лидера, наступил "некий момент истины".
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Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля в России

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Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля

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Лукашенко вспомнил, что Путин рекомендовал ему быть «помягче» с США

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Песков подтвердил, что Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля в России

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Кремль уточнил дату встречи Путина и Лукашенко

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Как сообщает «Комсомольская правда», в Приморье огурцы стоят по 400 рублей за килограмм, вирус также взвинтил цены на помидоры: привезенные из Азербайджана овощи стоят по 700 рублей за килограмм.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
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Руководство Польши не приглашали в Москву на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
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Мать певца Прохора Шаляпина Елена Колесникова в Instagram опубликовала снимок его новой возлюбленной.
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Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор за драку

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Одион Игало будет выступать за «МЮ» под номером «25»

Нападающий Одион Игало будет выступать за «Манчестер Юнайтед» под номером «25», сообщает официальный сайт клуба.
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Путин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью

Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин.
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Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
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Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета 00:40
Единоборства

Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
РБК вчера в 01:52
Политика

Рада одобрила в первом чтении сокращение числа депутатов на треть

Верховная рада Украины в ходе заседания приняла в первом чтении президентский законопроект о сокращении числа депутатов с 450 до 300.
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Общество

Власти Украины исправили квитанции женщине после скандала с собакой

Кабинет министров Украины по поручению президента страны Владимира Зеленского разобрался с коммунальными платежами пенсионерки, которой посоветовали продать собаку для оплаты ЖКУ.
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В Китае оценили уровень смертности от последствий коронавируса

В МИД Китая заявили, что уровень смертности от нового типа коронавируса достиг 2,1% от общей численности заболевших.
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Общество

Зять Рамзана Кадырова скрыл в декларации квартиру за $1 млн

Напомним, что ранее у семьи главы "Ростеха" Сергея Чемезова обнаружили недвижимость на Рублевке стоимостью в 4 млрд руб. Кроме того, у сестры нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина Натальи Стениной была найдена скрытая недвижимость на один миллиард рублей.
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Экономика

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Государственный Банк развития Китая (China Development Bank, CDB) намерен выпустить специальные облигации, средства от размещения которых будут направлены на борьбу с распространением коронавируса типа 2019-nCoV, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
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Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
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В Минэнерго предложили изменить тарифы на электроэнергию для бизнеса

Законопроект предлагает равномерно распределить величину перекрёстного субсидирования на все категории потребителей, кроме населения, независимо от того, к каким сетям они присоединились.
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Художника Васю Ложкина могут выдвинуть в Госдуму от новой партии

Художника Алексея Куделина (псевдоним Вася Ложкин) могут выдвинуть в качестве кандидата на довыборах в Госдуму в Ярославле от новой экологической партии "Зеленая альтернатива".
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Минфин Хакасии заявил о нехватке денег на школы и детские сады

Министерство финансов Хакасии сообщило, что в регионе не хватает денег на школы и детские сады из-за того, что в регионе не хватает 14 млрд рублей.
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Новый Kia Sorento рассекретили до премьеры

В Сети были опубликованы фотографии нового Kia Sorento с минимальным камуфляжем на кузове.
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Александр Емельяненко замечен в странном состоянии

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был запечатлён на камеру в состоянии, похожем на алкогольное опьянение.
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Объявлены самые производительные смартфоны начала 2020 года

Команда известного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов на основе Android.
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Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме

Кремль отреагировал на высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана, который заявил, что считает присоединение Крыма к России «аннексией», проявив беспокойство относительно судьбы крымских татар, сообщает РИА Новости.
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Эрдоган рассказал об ответном ударе по сирийским военным в Идлибе

Турецкие истребители F-16 продолжают наносить ответные удары по позициям сирийской армии в провинции Идлиб, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
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В США планируют запускать космические ракеты с помощью центрифуги

По своим размерам центрифуга превосходит площадь футбольного поля, предполагается, что она способна будет раскрутить космическую ракету до скорости 8000 км/ч.
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Издевавшийся над ребенком в Москве отчим объяснил свой поступок

В Москве издевавшийся над пасынком мужчина объяснил свои действия. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.
Вечерняя Москва 03:16
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