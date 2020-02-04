Политика
Газета.RuЛукашенко анонсировал встречу с Путиным
Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным в конце текущей недели. В Кремле подтвердили, что переговоры планируются на 7 февраля. По словам белорусского лидера, наступил "некий момент истины".
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Экономика
Китайский вирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей
Как сообщает «Комсомольская правда», в Приморье огурцы стоят по 400 рублей за килограмм, вирус также взвинтил цены на помидоры: привезенные из Азербайджана овощи стоят по 700 рублей за килограмм.
Политика
Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Политика
Польшу не приглашали на 75-летие Победы в Москву
Руководство Польши не приглашали в Москву на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель
Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая
Как сообщал «Коммерсантъ», на борт «Уральских авиалиний» не пустили около 70 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и других стран.
Шоу-бизнес
Мать Прохора Шаляпина засветила его 40-летнюю любовницу-миллионершу
Мать певца Прохора Шаляпина Елена Колесникова в Instagram опубликовала снимок его новой возлюбленной.
Футбол
Одион Игало будет выступать за «МЮ» под номером «25»
Нападающий Одион Игало будет выступать за «Манчестер Юнайтед» под номером «25», сообщает официальный сайт клуба.
Политика
Путин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью
Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Единоборства
Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
Политика
Рада одобрила в первом чтении сокращение числа депутатов на треть
Верховная рада Украины в ходе заседания приняла в первом чтении президентский законопроект о сокращении числа депутатов с 450 до 300.
Общество
Власти Украины исправили квитанции женщине после скандала с собакой
Кабинет министров Украины по поручению президента страны Владимира Зеленского разобрался с коммунальными платежами пенсионерки, которой посоветовали продать собаку для оплаты ЖКУ.
Общество
В Китае оценили уровень смертности от последствий коронавируса
В МИД Китая заявили, что уровень смертности от нового типа коронавируса достиг 2,1% от общей численности заболевших.
Общество
Зять Рамзана Кадырова скрыл в декларации квартиру за $1 млн
Напомним, что ранее у семьи главы "Ростеха" Сергея Чемезова обнаружили недвижимость на Рублевке стоимостью в 4 млрд руб. Кроме того, у сестры нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина Натальи Стениной была найдена скрытая недвижимость на один миллиард рублей.
Экономика
Reuters узнал о планах госбанка Китая выпустить «антивирусные» бонды
Государственный Банк развития Китая (China Development Bank, CDB) намерен выпустить специальные облигации, средства от размещения которых будут направлены на борьбу с распространением коронавируса типа 2019-nCoV, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира
Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
Экономика
В Минэнерго предложили изменить тарифы на электроэнергию для бизнеса
Законопроект предлагает равномерно распределить величину перекрёстного субсидирования на все категории потребителей, кроме населения, независимо от того, к каким сетям они присоединились.
Политика
Художника Васю Ложкина могут выдвинуть в Госдуму от новой партии
Художника Алексея Куделина (псевдоним Вася Ложкин) могут выдвинуть в качестве кандидата на довыборах в Госдуму в Ярославле от новой экологической партии "Зеленая альтернатива".
Экономика
Минфин Хакасии заявил о нехватке денег на школы и детские сады
Министерство финансов Хакасии сообщило, что в регионе не хватает денег на школы и детские сады из-за того, что в регионе не хватает 14 млрд рублей.
Авто
Новый Kia Sorento рассекретили до премьеры
В Сети были опубликованы фотографии нового Kia Sorento с минимальным камуфляжем на кузове.
Общество
Александр Емельяненко замечен в странном состоянии
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был запечатлён на камеру в состоянии, похожем на алкогольное опьянение.
Гаджеты
Объявлены самые производительные смартфоны начала 2020 года
Команда известного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов на основе Android.
Политика
Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме
Кремль отреагировал на высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана, который заявил, что считает присоединение Крыма к России «аннексией», проявив беспокойство относительно судьбы крымских татар, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
Эрдоган рассказал об ответном ударе по сирийским военным в Идлибе
Турецкие истребители F-16 продолжают наносить ответные удары по позициям сирийской армии в провинции Идлиб, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Космос
В США планируют запускать космические ракеты с помощью центрифуги
По своим размерам центрифуга превосходит площадь футбольного поля, предполагается, что она способна будет раскрутить космическую ракету до скорости 8000 км/ч.
Происшествия
Издевавшийся над ребенком в Москве отчим объяснил свой поступок
В Москве издевавшийся над пасынком мужчина объяснил свои действия. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.