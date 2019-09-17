Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, без участия Вашингтона урегулировать конфликт в Донбассе не получится.

Лукашенко: без США урегулировать конфликт в Донбассе не получится

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