Политика
RT на русскомЛукашенко: без США урегулировать конфликт в Донбассе не получится
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, без участия Вашингтона урегулировать конфликт в Донбассе не получится.
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Экономика
Пилюля с отменой ЕНВД может стать для бизнеса
Отмена ЕНВД в условиях сложной экономической обстановки в стране станет для малого бизнеса тяжелым ударом и приведет к уходу в тень или закрытию.
ИА Клерк.Ру вчера в 00:36
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Армия и оружие
В перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана погиб военный
Военнослужащий киргизской армии погиб в результате перестрелке на границе с Таджикистаном.
Свободная Пресса вчера в 23:53
Кино
Владимир Меньшов отмечает 80-летие
17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.
RT на русском 07:39
Фигурное катание
Гимнастка Селезнева из РФ стала чемпионкой мира в упражнении с обручем
Россиянка Екатерина Селезнева стала чемпионкой мира в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике в Азербайджане.
РЕН ТВ 12:43
Авто
АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada
Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 05:33
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК 20:40
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Армия и оружие
Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ
Министерство обороны Саудовской Аравии объявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты на востоке королевства.
РИА Новости 19:20
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в первом матче Лиги чемпионов
«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Лионом» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов.
РБК 14:49
Гаджеты
Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6
Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance официально запустила программу сертификации Wi-Fi 6 (он же 802.11 ax).
Игромания.ру вчера в 16:03
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Политика
В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Экономика
Омские аграрии страхуют урожай, но с топливом сложно
В 2019 году омские аграрии активно страхуют свои посевы.
БК55 05:36
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru 12:24
Политика
Российский самолет МС-21 совершил первый полет над морем
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый полет над морем во время перелета с аэродрома Жуковский в аэропорт Стамбула на авиационный фестиваль Teknofest, сообщил пилот самолета Василий Севастьянов.
Rambler News Service вчера в 07:12
Политика
Берлин призвал сохранить транзит газа через Украину после запуска СП-2
В Берлине по-прежнему считают, что Украина должна остаться страной — транзитёром российского газа после запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на представителя правительства Германии.
RT на русском 08:29
Авто
АвтоВАЗ отказался от выпуска мощных версий модели «Лада Гранта»
"Заряженные" версии "Лады Гранты" не вернутся на рынок, сообщает издание "Авторевю".
Wroom.ru 16:22
Финансы
В 2020 году средства ФНБ могут инвестировать в экономику
В 2020 году ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит уровень 7% ВВП России, что даст возможность инвестировать часть средств.
REGNUM 04:29
Происшествия
В США осудили пытавшихся проникнуть в «Зону 51» голландцев
Двое граждан Нидерландов приговорены судом в Неваде к десяти дням тюрьмы за попытку незаконного проникновения в секретную "Зону 51", где, согласно популярному мифу, могли находиться инопланетяне, сообщила газета Las Vegas Review-Journal.
РИА Новости 16:49
Политика
Пушков припомнил президенту Эстонии заявления об «оккупации»
Сенатор Алексей Пушков напомнил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд заявления о советской "оккупации" после ее слов о диалоге с Россией.
РИА Новости 10:10
Экономика
Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru 08:44
Политика
На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия 17:19
Футбол
Юрий Семин: Миранчук с командой, Хеведес рвется в бой
У Локомотива травмированы Алексей и Антон Миранчук, в выходные получил повреждение Бенедикт Хеведес.
Советский спорт 13:00
Экономика
Экспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви
Заказанная следствием экспертиза пакета акций IFTG, принадлежащего банку «Восточный», показала, что его рыночная оценка составляет $60 млн или порядка 3,8 млрд руб, сообщил источник ТАСС, близкий к следствию.
РБК 17:07
Технологии
В Петербурге открылся форум «Нева-2019»
Выставка достижений мирового гражданского судостроения открылась в Петербурге.
Пятый канал 10:20
Энергетика
Нефть незначительно подешевела после роста котировок на 15%
Цены на нефть отреагировали ростом на атаку объектов крупнейшей в мире компании по добыче нефти - Saudi Aramco - беспилотниками, в результате чего было приостановлено производство "черного золота" в объеме 5,7 миллиона баррелей в сутки.
Российская газета 02:43
Армия и оружие
США смоделировали последствия ядерной войны между РФ и НАТО
Ученые из расположенного в США Принстонского университета создали модель последствий от возможного ядерного противостояния между НАТО и Россией.
Вечерняя Москва 12:45