Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
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Минск, 23 августа 2020, 19:52 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на вертолете в Дворец Независимости и вышел из воздушного судна в бронежилете и с автоматом в руках. Об этом 23 августа сообщает телеграм-канал «Пул первого».В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел с автоматом в руках из вертолета, приземлившегося у Дворца независимости в Минске, рабочей резиденции президента, пишет Telegram-канал "Пул Первого
".
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