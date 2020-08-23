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Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках

Минск, 23 августа 2020, 19:52 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на вертолете в Дворец Независимости и вышел из воздушного судна в бронежилете и с автоматом в руках. Об этом 23 августа сообщает телеграм-канал «Пул первого».В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел с автоматом в руках из вертолета, приземлившегося у Дворца независимости в Минске, рабочей резиденции президента, пишет Telegram-канал "Пул Первого
".
Газета.Ru12:53
Подробнее о событии
ТАСС

Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске в бронежилете и с автоматом в руке

ТАСС12:57
РИА Новости

На территории резиденции Лукашенко в Минске сел вертолет

РИА Новости12:37
RT на русском

Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Минске

RT на русском12:47
News.ru

Появилось видео, как Лукашенко вышел из вертолёта с автоматом в руках

News.ru12:39
Коммерсантъ

Лукашенко с автоматом и в бронежилете прилетел в резиденцию в Минске

Коммерсантъ12:49
РБК

Лукашенко с автоматом прилетел в резиденцию после подхода протестующих

РБК12:35
Говорит Москва

Александр Лукашенко прилетел во Дворец Независимости на вертолёте

Говорит Москва12:40
КП - Беларусь

Лукашенко прилетел на вертолете к Дворцу Независимости с автоматом и в бронежилете

КП - Беларусь12:54

Поветкин назвал свой нокаут в поединке с Уайтом лучшим за всю карьеру

Лондон, 23 августа 2020, 08:53 — REGNUM Российский боксер Александр Поветкин, который ранее нокаутировал британца Диллиана Уайта в бою за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, считает этот нокаут лучшим за всю карьеру.
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Путин поприветствовал участников форума «Армия-2020»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей международного военно-технического форума «Армия-2020» и Армейских международных игр – 2020, отметив важность выстраивания доверительных отношений в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества (ВТС).
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