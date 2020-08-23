Лукашенко прибыл в президентскую резиденцию, окруженную оппозицией
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В сопровождении военных в Дворец Независимость прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 23 августа передает телеграм-канал Пул Первого. На опубликованном видео видно, как глава страны вышел из транспортного вертолета в сопровождении военных.В источнике
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Накануне.Ruвчера в 12:31