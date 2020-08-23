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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Лукашенко прибыл в президентскую резиденцию, окруженную оппозицией

В сопровождении военных в Дворец Независимость прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 23 августа передает телеграм-канал Пул Первого. На опубликованном видео видно, как глава страны вышел из транспортного вертолета в сопровождении военных.В источнике
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Сиб.фм

Лукашенко готовится к эвакуации - СМИ

Сиб.фмвчера в 12:32
Avia.pro

Вот тебе и 80%: Лукашенко пришлось эвакуировать от толпы протестующих на вертолёте. Видео

Avia.proвчера в 12:31
Царьград

Бегство Лукашенко из Минска провалилось. Будут ли извиняться авторы вброса?

Царьградвчера в 12:56
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СМИ: Лукашенко эвакуировали из дворца из-за приближения 200 тысяч протестующих

Anewsвчера в 12:27
Московский Комсомолец

В небо Минска подняты боевые вертолеты

Московский Комсомолецвчера в 13:20
Накануне.Ru

В Минске к президентскому дворцу прилетел вертолет. СМИ не исключают эвакуацию Лукашенко

Накануне.Ruвчера в 12:31
ИА Красная Весна

Лукашенко прибыл в президентскую резиденцию, окруженную оппозицией

ИА Красная Веснавчера в 13:11

Фильм «Хочу домой» Татьяны Лялиной стал победителем фестиваля короткометражек «Короче»

Главную награду фестиваля короткометражного кино "Короче", который впервые прошел в онлайн-формате, получил фильм "Хочу домой" режиссера Татьяны Лялиной, сообщает пресс-служба смотра.
ТАССвчера в 16:20