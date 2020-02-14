Общество
КоммерсантъЛукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции
Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко. Ранее он обвинил их в продаже сахара по бросовым ценам через торговый дом в Москве.
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Вот сидят сейчас и просятся: отпустите – пойдем в колхоз навоз грузить. А я говорю: мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите.
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
Кино
Харрисон Форд уточнил график съемок «Индианы Джонса 5»
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Экономика
Такси уже приносит почти четверть выручки «Яндекса»
Компании в России все активнее инвестируют в продвижение через развлекательные и социальные сервисы, в частности в продвижение через западные сервисы по обмену фотографиями и видеозаписями, указывает представитель «Яндекса»: «Учитывая усилившуюся конкуренцию на рынке, логично ожидать постепенного замедления темпов роста выручки».
Футбол
УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил от участия в еврокубках на два сезона английский клуб «Манчестер Сити».
Игры
Dreams: 92 балла на Metacritic и шансы конструктора добраться на РС
Сегодня состоялся релиз конструктора Dreams от создателей LittleBigPlanet и Tearaway из Media Molecule, и у игры появились первые рецензии.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Биатлон
Норицын: Лотерейный спринт в плане стрельбы. Никто не справился
Тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын оценил выступление команды в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
Политика
Названы 12 шагов по урегулированию в Донбассе
Документ под названием «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе» включает в себя восстановление работы Совместного центра по контролю координации (СЦКК), создание переговорной группы между военными ведомствами «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии), увеличение пропускной способности и безопасности на линии разграничения.
Политика
Сенаторы США предложили Украине забыть про скандал с импичментом
По окончании встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским американская делегация, состоящая из сенаторов-республиканцев Джона Баррассо и Рона Джонсона и Кристофера Мерфи (Демпартия), заявила, что их желание — оставить в прошлом «вопрос импичмента».
Автоспорт
Первую машину AlphaTauri показали миру. Квят теперь весь в белом
Политика
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Авто
В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Происшествия
Задержан чиновник, разрешивший построить отели на берегу Байкала
В Иркутской области задержан глава Листвянского муниципального образования Александр Шамсудинов.
Армия и оружие
В Алеппо сбит сирийский вертолет
Происшествия
Число погибших в ДТП под Тамбовом выросло до шести человек
Число погибших при лобовом столкновении "Газели" и грузовика на трассе в Тамбовской области выросло до шести, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Общество
Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта
Фитнес-тренер из Подмосковья Яна Данкова назвала пародию телеведущего Ивана Урганта на нее забавной.
Общество
Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством
На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства.
Авто
Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в РФ
Продажи Skoda Karoq начались в РФ с предложения дилерами версии кроссовера, оснащенной турбированным двигателем объёмом 1,4 л и мощностью 150 «лошадей».
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Общество
Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца
Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины рассказал о неизменности пути страны в НАТО
Украина идет в НАТО, есть только вопрос тактического плана — каким образом он будет построен, заявил глава украинского Минобороны Андрей Загороднюк в интервью Deutsche Welle.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Единоборства
Анализы боксера Кушиташвили показали, что он употреблял кокаин
Результаты медицинского освидетельствования двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, свидетельствуют об употреблении им кокаина.
Политика
США могут ввести санкции против Мексики из-за российских вертолетов
Власти США заявили, что не исключают применение санкционных мер в отношении Мексики в случае приобретения страной российских военных вертолетов.
Политика
Путин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях
Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.