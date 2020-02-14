с чего всё началось

Вот сидят сейчас и просятся: отпустите – пойдем в колхоз навоз грузить. А я говорю: мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите.

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