Вот сидят сейчас и просятся: отпустите – пойдем в колхоз навоз грузить. А я говорю: мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите.

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Общество Принц Гарри и Меган Маркл посетили Стэнфордский университет Целью собрания была помощь принцу Гарри и Меган Маркл в текущей работе по созданию новой благотворительной организации, уточняет TODAY, ссылаясь на близкий к британской королевской семье источник.

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