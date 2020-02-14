Общество

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции

Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко. Ранее он обвинил их в продаже сахара по бросовым ценам через торговый дом в Москве.
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Александр Лукашенко
Вот сидят сейчас и просятся: отпустите – пойдем в колхоз навоз грузить. А я говорю: мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите.
— Александр ЛукашенкоГазета.Ru 14:38

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Лукашенко о фигурантах «сахарного дела»: «Просятся – отпустите в колхоз навоз грузить. А я говорю: мы вилами уже не грузим – сидите»

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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 16:37, Ашберн
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