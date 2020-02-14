Общество
КоммерсантъЛукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции
Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко. Ранее он обвинил их в продаже сахара по бросовым ценам через торговый дом в Москве.
Читать в источнике
Оценить97
Вот сидят сейчас и просятся: отпустите – пойдем в колхоз навоз грузить. А я говорю: мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 16:37, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 16:37, Ашберн
Общество
Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта
Политика
Зачем Зеленский отправился на Мюнхенскую конференцию по безопасности
В Германии с 14 по 16 февраля проходит ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности (MSC), в которой принимают участие более 500 делегатов со всего мира.
Биатлон
Россиянки провалили спринт в Антхольце
В итальянском Антхольце продолжается чемпионат мира по биатлону.
Авто
Продажи кроссовера Skoda Karoq начались в России
Что касается начала российских продаж кроссовера Skoda Karoq, то его предлагают в комплектации Ambition и Style.
Общество
В Минздраве одобрили фильм Дудя о ВИЧ
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Автоспорт
Команда Квята презентовала новый болид
Итальянская команда «Альфа Таури» (бывшая «Торо Россо») презентовала болид на сезон-2020.
Шоу-бизнес
У Лолиты во время концерта случился приступ
У певицы Лолиты случился приступ во время концерта.
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Единоборства
Чемпиону России по боксу Кушиташвили предъявлены обвинения
13 февраля чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили следствием были предъявлены официальные обвинения в хранении наркотиков и избиении сотрудника Росгвардии, который был в числе тех, кто задерживал спортсмена.
Происшествия
Мужчина покончил с собой в психбольнице в Ставрополе
Мужчина совершил суицид в психиатрической больнице в Ставрополе, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону в пятницу.
Политика
Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи своей стране в сфере обороны, сообщил в пятницу на брифинге сенатор США Джон Баррас.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили Стэнфордский университет
Целью собрания была помощь принцу Гарри и Меган Маркл в текущей работе по созданию новой благотворительной организации, уточняет TODAY, ссылаясь на близкий к британской королевской семье источник.
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года
УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
Армия и оружие
Пентагон приступит к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году
В начале прошлого года в США заявили, что считают вызовом и угрозой разработку гиперзвукового оружия в России и Китае.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Здоровье
Способ борьбы с коронавирусом нашли в Китае
Китайские медики нашил эффективный способ борьбы с коронавирусом. Они переливают плазму крови выздоровевших пациентов тем, кто еще болен.
Культура
Фёдор Добронравов опроверг слухи о конфликте с Анатолием Васильевым
Фёдор Добронравов прокомментировал слухи о конфликте между ним и Анатолием Васильевым во время съёмок сериала «Сваты».
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Политика
В Турции усилили меры безопасности посольства России
Власти Турции усилили защиту российского посольства после того, как в адрес посла Алексея Ерхова начали поступать угрозы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии.
Наука
Компонент грудного молока способствует когнитивному развитию ребёнка
Экономика
Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое
Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
Политика
Путин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях
Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук рассказала, как сблизилась с Жанной Фриске
Певица Юлия Ковальчук рассказала, как попала в группу «Блестящие» и стала подругой Жанны Фриске.
Здоровье
В Египте зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом (COVID-19) зафиксирован в Египте.