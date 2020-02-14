Общество

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции

Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко. Ранее он обвинил их в продаже сахара по бросовым ценам через торговый дом в Москве.
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Лукашенко заявил о готовности фигурантов «сахарного дела» «грузить навоз»

РБК13:20

Директора сахарных заводов в Белоруссии признали вину

Lenta.ru15:14

Лукашенко рассказал, что директора сахарных заводов признались в коррупции

Газета.Ru14:38

Директора всех четырех белорусских сахарных заводов признались в коррупции

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Главы сахарных заводов в Белоруссии признали вину и попросились работать в колхоз

Известия12:00

Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции

РИА Новости11:54
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Лукашенко о фигурантах «сахарного дела»: «Просятся – отпустите в колхоз навоз грузить. А я говорю: мы вилами уже не грузим – сидите»

КП - Беларусь10:28
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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