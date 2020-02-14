Общество
КоммерсантъЛукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции
Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко. Ранее он обвинил их в продаже сахара по бросовым ценам через торговый дом в Москве.
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Общество
Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта
Фитнес-тренер из Подмосковья Яна Данкова назвала пародию телеведущего Ивана Урганта на нее забавной.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года
УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
Культура
Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»
Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Хубэе возросло до 54,4 тыс. человек
По состоянию на 14 февраля число зараженных новым коронавирусом COVID-19 в Китае составило почти 64 тыс. человек, около 1,5 тыс. пациентов умерли, выздоровели порядка 7 тыс. Также в этот день стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом в Египте.
Наука
В Балаклаве нашли генуэзский арсенал
В одной из башен генуэзской крепости Чембало (современная Балаклава, Крым) археологи обнаружили крупный арсенал XV века.
Биатлон
Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону
Автоспорт
«Альфа Таури» Квята представила болид на новый сезон «Формулы-1»
Россиянин Даниил Квят и француз Пьер Гасли приняли участие в презентации болида команды "Альфа Таури" на новый сезон "Формулы-1".
Политика
Помпео не запланировал встреч в Мюнхене с представителями России
В графике госсекретаря США Майка Помпео отсутствуют запланированные встречи с представителями России на полях конференции по безопасности в немецком Мюнхене, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
Футбол
«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
Шоу-бизнес
Лена Миро предложила дочери Романа Абрамовича «купить» мужчину
Дочь долларового миллиардера Романа Абрамовича Софья Абрамович произвела настоящий ажиотаж в Сети, объявив, что «страдает» от одиночества.
Игры
People Can Fly выпустили сразу четыре трейлера Outriders
Американская компания People Can Fly, создатель Painkiller и Bulletstorm, показала сразу четыре трейлера своего экшена от третьего лица Outriders.
Авто
Технические характеристики Mercedes-AMG F1 W11
Пресс-служба чемпионской команды опубликовала технические характеристики Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance – машины 2020 года.
Авто
Опубликована информация о «Русском Прадо» от УАЗ
По сути новинкой станет глубоко модернизированный вариант внедорожника «Патриот».
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП под Псковом
Погибли восемь человек, все — граждане Украины. Ещё двое, украинец и белорус, госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Общество
Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством
На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства.
Гаджеты
Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить
Часто мешают работе смартфона так называемы «такс киллеры» (Task Killers).
Кино
Гай Ричи поработает над сиквелом «Аладдина»
Студия Disney снимет сиквел фильма Гая Ричи «Аладдин», который вышел на экраны в прошлом году. Об этом сообщил журнал Variety, пишет ТАСС.
Армия и оружие
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Сирии
Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил об угрозах в свой адрес, которые начали поступать после обострения ситуации в Идлибе.
Шоу-бизнес
Бузова нарядилась в медсестру в честь Дня влюбленных
Известная телеведущая Ольга Бузова порадовала своих фанатов новым постом.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Армия и оружие
Зариф: Иран и США были близки к войне после убийства Сулеймани
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф заявил, что Исламская Республика была близка к войне с США после убийства генерала Касема Сулеймани.
Политика
Путину доверяют 71,3% россиян, выяснил ВЦИОМ
Исследование проводилось в период с 3 по 9 февраля. При этом доверяют Путину 71,3% участников опроса.
Футбол
Дюков объявил о создании новых зон в ПФЛ
Глава Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал предстоящую реформу ПФЛ, сообщает Sport24.