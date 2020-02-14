Общество
Московский КомсомолецЛукашенко: директора сахарных заводов согласились грузить навоз
"Сидят сейчас и просятся — отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить", - заявил Лукашенко в ходе поездки в Гомельскую область, выступление цитирует телеканал СТВ.
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Главы сахарных заводов в Белоруссии признали вину и попросились работать в колхоз
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